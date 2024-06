Järgmised taliolümpiad on minemas Prantsusmaale ja USA-le

Komisjon on mõlema kandidaadiga pidanud konsulatsioone alates eelmise aasta novembris ja andis neile nüüd rohelise tule.

"Tulevaste võõrustajate komisjon on kindel, et need kaks eelistatud korraldajat pakuvad suurepärase võimaluse edukateks ja jätkusuutlikeks taliolümpiamängudeks," sõnas komisjoni esimees ja ROK-i liige Karl Stoss.

Prantsuse Alpide tugevamateks külgedeks loetakse mitmesuguste tiitlivõistluste korraldamise kogemust, samuti sportlaste head kaasamist. Üksikute keskuste asemel regiooni terviknime kasutades soovitakse tõmmata positiivset tähelepanu kogu piirkonnale.

Salt Lake City plussiks on komisjoni hinnangul üsna hiljutine ehk 2002. aasta taliolümpia korraldamise kogemus ja koos sellega saaks sealseid rajatisi taas kasutada.

"Need kaks on väga põnevat ja väga erinevat projekti, mis näitavad selgelt, et olümpia- ja paraolümpiamängude korraldamiseks pole vaid üht sobivat mudelit," lisas Stoss.

26. juunil saavad ROK-i liikmed kandidaatide kohta virtuaalse tutvustuse ning 24. juulil toimuval ROK-i istungile on planeeritud vastav hääletus.

2026. aasta taliolümpiamängud toimuvad Milanos ja Cortina d'Ampezzos.