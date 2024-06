Nadal ohverdab olümpia hüvanguks Wimbledoni turniiri

Hiljuti lõppenud Prantsusmaa lahtised ja Pariisi olümpiamängud on mõlemad saviväljakuturniirid. Wimbledon peetakse aga murul.

"Seda eesmärki arvestades usun, et minu kehale on parem katet mitte vahetada ja jätkata seni savil mängimist," kommenteeris Nadal otsust. "Sel põhjusel jääb mul tänavu Wimbledon mängimata."

"Olen kurb, et ei saa sel aastal nautida selle imelise võistluse suurepärast õhustikku. See on mul alati südames koos Briti fännidega, kes on mind väga toetanud. Jään teid kõiki igatsema."

Olümpiaks valmistudes osaleb Nadal aga turniiril Rootsis Bastadis. "Olen seal ka varem mänginud ja veetnud meeldivalt aega nii väljakul kui väljaspool. Näeme seal."

Praeguseks 38-aastane Nadal tuli 2008. aastal Pekingis olümpiavõitjaks üksikmängus ja 2016. aastal Rio de Janeiros paarismängus. Tänavusel olümpiaturniiril peaks ta mängima paari äsjase Prantsusmaa lahtiste tšempioni Carlos Alcaraziga.