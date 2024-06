Saar tuli USA-s puukborrelioosi kiuste kuuendaks

Kolmenädalase pausi ajal puukborrelioosi saanud Saar tuli vaatamata raskele haigusele siiski hooaja kuuendal etapil rajale. Ajasõidus sai ta kirja seitsmenda koha, vahendab Msport.ee.

Esimeses võistlussõidus tegi Saar oma Ameerika karjääri parima stardi ja ta võttis sisse teise koha. Saar pingutas sõidus nii palju kui keha lubas, et ikkagi finišisse jõuda ja see tal ka õnnestus. Finišilipu alt läks meie mees läbi kuuendana. Keegi pole suutnud troonilt lükata valitsevat meistrit Joel Hetrickut ja ka Budds Creekis jätkas ta valitsemist. Avasõidus järgnesid Hetrickule Brandon Hoag ja Max Lindquist.

Teises sõidus Saarel start ei õnnestunud ja tal tuli sõitu alustada 11. kohalt. Sõidu jooksul suutis ta teha mitmeid möödasõite ja lõpetas seitsmendana. Esikoha teenis taas Hetrick, teiseks tuli Bryce Ford ja kolmandaks Hoag.

Etapi kokkuvõttes teenis Saar kuuenda koha. Etapivõit läks Hetrickule, teine oli Hoag ja kolmas Lindquist. Sarja kokkuvõttes on Saar 140 punktiga kuuendal kohal. Viiendast kohast lahutab teda vaid seitse punkti. Liidrikohal on 275 punktiga Hetrick, teine on 234 punktiga Ford ja kolmas 210 punktiga Hoag.

"Pärast eelmist etappi oli kolmenädalane paus. Plaan oli nädal puhata, et siis alustada uuesti treeningutega ja värskena minna hooaja teisele poolele vastu, aga kahjuks läks kõik risti vastupidi," lausus Saar.

"Pärast "puhkenädalat" tundsin end veelgi rohkem kurnatuna ja tundsin, et midagi on valesti. Otsustasin teha mitmed vereanalüüsid ja selgus, et olin saanud puukborrelioosi. Hea oli kehva enesetunde põhjusele jälile saada, aga olek oli väga halb. Alustasin raviga, aga kahjuks ei läinud võistlusteks paremaks."

"Kvalifikatsioonides pidin aeg-ajalt käima boksis hinge tõmbamas, sain kirja kiiruselt seitsmenda aja. Olin sellega rahul, aga teadsin, et sõidud tulevad väga rasked," jätkas ta.

"Sõitudes oli plaan kohe algusest end natukene tagasi hoida, et suudaksin üldse lõpuni sõita. Esimeses sõidus tegin oma Pro karjääri parima stardi ja olin kurvis teine. Tegin, nagu plaanis ja lõpetasin sõidu kuuendal kohal. Teises sõidus sain kehvema stardi ning pidin end ette poole võitlema, finišis seitsmes koht. Etapi kokkuvõttes andis see kuuenda koha punktid."

"Ma ei olnud kindel, kas suudan Pro-Am kaasa sõita, aga järgmisel hommikul otsustasin ikkagi minna," ütles Saar. "Kvalifikatsioonis sain kirja teise ringiaja. Sõitudes olin viies, kolmas ja etapi kokkuvõttes neljas koht."

"See oli kindlasti üks raskemaid võistluseid, mis mul olnud on. Arvestades asjaolusid, siis sai parim võimalik välja võideldud. Ma ei ole kunagi nii kurnatuna võistelnud – energiatase oli olematu ning jaksu võidelda ei olnud. Enesetunne masinal oli sellegipoolest üllatavalt hea ning kiirus olemas, aga kahjuks kauaks seda ei jätkunud."

Järgmine etapp peetakse 22.-23. juunil Sunset Ridge'i rajal. "Loodetavasti saan tervise kontrolli alla ja olen selleks etapiks rohkem valmis!"