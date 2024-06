Dortmundi Meistrite liiga finaali juhendanud Terzic pani ameti maha

41-aastane Terzic oli aastatel 2010-13 Dortmundi akadeemias skaudiks ja abitreeneriks, pärast mida töötas Slaven Bilici abimehena nii Besiktasis kui West Ham Unitedis. 2018. aastal naasis Terzic Dortmundi, kus oli Lucien Favre paremaks käeks.

2020. aasta detsembris nimetati Terzic Favre vallandamise järel klubi sildtreeneriks, mais õnnestus tal võita Saksamaa karikas, aga Terzicile lepingu pakkumise asemel tõi Dortmund juhendajaks Marco Rose ning Terzic jätkas tehnilise direktorina. Kui Rose järgmise hooaja lõpus klubist lahkus, sõlmis Terzic tunamullu mais klubiga peatreenerina kolme aasta pikkuse lepingu.

Eelmise hooaja lõpus jäi Terzic Dortmundiga valusal moel tiitlist ilma, kui Bundesliga viimases voorus ei suudetud koduväljakul enamat 2:2 viigist Mainzi vastu ning Müncheni Bayernile tõi väravate vahega tiitli nende Kölnile löödud 89. minuti tabamus. Lõppenud hooajal ei suutnud Dortmund koduliigas enamat viiendast kohast, küll juhtis ta meeskonna finaali Meistrite liigas, kus tuli tunnistada Madridi Reali 2:0 paremust.

"Pärast Wembley'l toimunud finaali palusin klubi juhtkonna vestlusele, sest tunnen, et pärast kümmet aastat klubis peaks uus algus saabuma uue peatreeneriga," sõnas Terzic Dortmundi pressiteate vahendusel. "Kõik mu lähedased teavad, et see on minu jaoks olnud väga keeruline otsus, aga pärast intensiivseid arutelusid ei ole mu tunded muutunud."