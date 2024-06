Mängijad kaebasid FIFA karmi võistlusgraafiku tõttu kohtusse

FIFA korraldab järgmise aasta 15. juunist 13. juulini uues kuues klubide MM-i, kus senise seitsme meeskonna ehk iga konföderatsiooni meisterklubi asemel osaleb 32 võistkonda. FIFPRO ja maailma jalgpalliliigade ühendus WLA ähvardasid FIFA-t plaanide jõusse jätmise korral kohtuga, jalgpalliliit keeldus graafikut muutmast ning neljapäeval esitasidki Inglismaa ja Prantsusmaa profimängijate ühendused Brüsselis FIFA vastu hagi.

"FIFPRO Euroopa liikmesühendused esitasid FIFA vastu täna õigusliku nõude, vaidlustamaks FIFA rahvusvaheliste mängude kalendris tehtud ühepoolsete muudatuste ning klubide MM-i võistluskalendrisse paigutamise seaduslikkuse," avaldas FIFPRO. "Mängijate ühendused usuvad, et need otsused lähevad vastuollu Euroopa liidu põhiõiguste hartaga ning rikuvad potentsiaalselt ka Euroopa liidu konkurentsiõigust."

"See on mängijate jaoks oluliseks hetkeks," vahendab Reuters Inglismaa profimängijate ühenduse PFA pealiku Maheta Molango sõnu. "Kõik, kes jalgpalliga seotud, teavad, et võistluskalender on täielikult katki. Mängijaid ei kuulata ja nad tahavad näha tegusid. Nende ühendajana on meil kohustus sekkuda ja nõuda nende kui töötajate õiguste täitmist."

Mais saatis FIFPRO koos WLA-ga FIFA presidendile Gianni Infantinole avaliku kirja, kus toodi välja, et rahvusvaheline jalgpallikalender on küllastunud sellisel määral, et mängijatele avaldub pika hooaja jooksul oma füüsiliste võimete piire ületades suur vigastusoht. Näiteks pidas mullu nii Inglismaa meistriks tulnud kui Meistrite liiga võitnud Manchester City hooaja jooksul kokku 61 ametlikku kohtumist; uues kuues klubide MM-ile pääsemine lisaks matše veel juurde. FIFA lükkas siis süüdistused tagasi, toonitades, et organisatsioon korraldab hooaja jooksul tippklubide mänge vaid ühe protsendi ulatuses.