Eesti noorte korvpallikoondis alustab Itaalias tugevat turniiri

U-15 noormeeste koondis osaleb tugeval turniiril kolmandat korda. Möödunud aastal lõpetati turniir viienda kohaga. Tänavu kuulub eestlastega ühte alagruppi KK Pro Basket Tivat, Libertas Cernusco ja Stella Azzurra Roma, vahendab basket.ee.

"Balti Matš on tehtud ning oleme Itaalia turniiriks valmis. Pärast Balti Matši on küll olnud tervisemuresid, aga loodame, et kõik on taastunud. Itaalia turniiril soovime näidata kvaliteetset korvpalli – võtame mäng korraga, aga eesmärk on siiski jõuda võimalikult kõrgele ja saavutada hea tulemus," sõnas koondise peatreener Kris Killing.

"Samuti on olulised mängijate isiklikud sooritused; et nad suudaksid ennast rahvusvahelisel turniiril hästi pildile mängida, et olla järgmine aasta U-16 EM-finaalturniiriks valmis ning teada, mida oodata," lisas Killing.

U-15 noormeeste koondise koosseis Coppa Alberto Giove turniiril:

Robert Kangur (TTÜ Korvpallikool)

Hugo Tirs (TTÜ Korvpallikool)

Timofei Jermakov (TTÜ Korvpallikool)

Mattias Pastak (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi / Audentese SG)

Mauro Veermäe (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Robert Vassiljev (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi / Audentese SG)

Daniel Kaljula (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Matthias Mürkhain (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Henri Lindeberg (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Erik Arula (Rae Koss)

Ruudi Talviste (Rae Koss)

Uku Maamägi (Korvpalliklubi Viimsi)

Peatreener: Kris Killing

Abitreener: René Sepp

Füsioterapeut: Frederik Ross

Mänedžer: Silver Jurno