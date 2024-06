Messi lõpetab karjääri Miamis

Argentina jalgpalli elav legend Lionel Messi kinnitas, et praegune koduklubi Miami Inter jääb talle mängijakarjääris viimaseks.

Ülejärgmisel nädalal 37. sünnipäeva tähistava kaheksakordse Ballon d'Or'i võitja leping Põhja-Ameerika profiliigas MLS mängiva Miami Interiga kehtib 2025. aasta lõpuni, kuid sisaldab klauslit, mis võimaldaks seda veel aasta võrra pikendada.

"Miami Inter jääb minu karjääri viimaseks klubiks," kinnitas maailmameister ESPN-ile, kurvastades sellega kindlasti Messit palavalt tagasi kodulinna Rosario klubisse Newell's Old Boys oodanud fänne. Messi on sel MLS-i hooajal suurepärases hoos, kui on 12 mänguga löönud 12 väravat ning andnud 13 resultatiivset söötu.

"Olen seda teinud kogu oma elu, armastan jalgpalli. Naudin treeninguid ja rutiinset elu, mänge. Pelgan veidi selle kõige lõppu, aga üritan sellele mitte mõelda. MM-tiitel aitas väga näha asju teise nurga alt. Naudin väikeseid detaile, mida hakkan pärast karjääri lõppu igatsema, naudin praegu, sest tean, et aega pole enam palju jäänud," rääkis Euroopas Barcelonat ja Pariisi Saint-Germaini esindanud argentiinlane.