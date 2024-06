Jalgpallikoondise sangar Vallner: Jürgen Henn on mängijate treener

"Jürgen [Henn] on mängijate treener. Ta suudab väga hästi mängijatega samastuda, aga jääb samal ajal professionaalseks. Taktikaliselt on ta väga tark ja tugev. Kahe esimese mänguga on näha, et ta on meile väga palju juurde andnud ja olen kindel, et tal on veel väga palju meile juurde anda," leiab Vallner.

Henn ise on kahe esimese tema käe all peetud kohtumise mängupildiga rahul.

"Enda peale ei taha seda kõike võtta. Tihtipeale tuleb sellise muutusega mingi värskus mängijatesse sisse. Nüüd on meie töö seda hoida, et see, mis me tegime ei jääks emotsiooni pinnalt tehtud saavutuseks või mänguks. Peame seda hoidma võimalikult pikalt," ütles Henn.

Eesti koondise järgmised mängud leiavad aset septembri alguses, kui Rahvuste liiga raames minnakse esmalt kodus vastamisi Slovakkiaga ja seejärel võõrsil Rootsiga.