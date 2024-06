Pariisi paraolümpiamängud jõuavad vaatajateni ERR-i ja Delfi vahendusel

Nii 28. augustil toimuv avatseremoonia kui ka 8. septembril aset leidev lõputseremoonia jõuavad otseülekandes vaatajateni Delfi ja ERR-i vahendusel.

Võistluste otseülekandeid vahendab Delfi, ERR-ile laieneb õigus pakkuda Eesti sportlaste sooritusi ning võistluspäeva kokkuvõtvat uudispilti. Levira tagab tehnilise partnerina ülekannete kõrge kvaliteedi. Kõik ülekanded on vaatajatele tasuta.

Pariisi paraolümpiamängude teleülekannete puhul on prioriteediks Eesti sportlaste startide vahendamine, seda nii eelvõistlustel kui ka finaalides. Täiendavalt on plaanis näidata põnevamaid finaale erinevatelt spordialadelt.

Hetkel on Eesti atleetidest paraolümpiamängude koha kindlustanud ujujad Matz Topkin ja Robin Liksor. Parakergejõustiku MM-i neljas mees, kettaheitja Egert Jõesaar võistleb ülisuure tõenäosusega samuti Pariisis. Ujuja Susannah Kauli, triatleet Laura-Liis Juursalu, jalgrattur Mari-Liis Juuli ning käsirattur Janno Lepiku jaoks taotleb EPK lisakohti. Eesti koondise lõplik koosseis selgub juulikuu jooksul.

Matz Topkini sõnul on paraolümpiamängude otseülekanded oluliseks teguriks puuetega laste toomisel spordi juurde. "Paraolümpiamängude otseülekanne on äärmiselt oluline Eestis paraspordi ja -sportlaste nähtavuse tõstmiseks. Meie pered, fännid, toetajad ja kohalikud spordifännid saavad lõpuks võimaluse lähemalt tutvuda sellega, mille nimel me tööd teeme. Eelkõige ma loodan, et otseülekannetest saavad motivatsiooni puudega lapsed, kellest võiks saada tulevased paraolümpialased."

EPK president: tänane päev on Eesti paraspordi jaoks ajalooline

EPK president Monika Haukanõmm märkis, et paraolümpiamängude otseülekanded on olnud juba pikka aega Eesti Paralümpiakomitee suur unistus ja üks peamisi eesmärke. "Tänane päev on Eesti paraspordi jaoks tõeliselt ajalooline. Mul on väga hea meel, et heade partnerite abiga jõuavad tublide Eesti parasportlaste etteasted kõikide meie inimesteni," rõõmustas Haukanõmm.

"Kui Rahvusvahelise Paralümpiakomitee president Andrew Parsons Eestit külastas, siis ta toonitas, et tema kodumaal Brasiilias toimus paraolümpiamängude teleekraanile jõudmisega paraspordi populariseerimises tõeline läbimurre ning tänaseks on paraolümpiamängude vaatajanumbrid kohati suuremad kui olümpiamängudel. Ma olen kindel, et midagi sarnast leiab aset ka Eestis ning parasport pälvib tulevikus oluliselt rohkem positiivset tähelepanu," lisas ta.

ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna tõi omalt poolt välja, et ühispingutusest võidavad kõik osapooled. "Koostöö tehnoloogiaettevõtte, erameedia, ERR-i ja Eesti Paralümpiakomitee vahel paralümpia toomisel vaatajateni on sümpaatne märk solidaarsest, partnerlusest ja arengust ühiskonnas, millest kõigil osapooltel on ainult võita."

"Eesti ühe suurima meediamajana tunnetame selgelt sotsiaalset vastutust, mis niisuguse pilootprojektiga kaasneb," kommenteeris Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juht Gunnar Leheste. "Antud sündmus on Eesti paraolümpia kogukonna jaoks kahtlemata märgiline. Meil on au selles hetkes niivõrd keskset rolli täita. Täname Eesti paralümpiakomiteed selle võimaluse eest. Soovin meie sportlastele raudset närvi ja mõistagi ka võistlusmõnu!".

EPK poolne ülekannete projektijuht ja kommentaator Indrek Petersoo lisas, et olulise panuse andis ka kultuuriministeerium. "Pariis paraolümpiamängude toomine Eesti inimesteni on olnud pikk protsess ja mul on väga hea meel, et tänu kultuuriministeeriumi abile ja headele koostööpartneritele oleme jõunud suurepärase lahenduseni!".

"Väga oluline töö on tänasega tehtud, aga veelgi suurem seisab ees - tahame pakkuda publikule tõeliselt meeldejäävaid ja erilisi hetki, kaasates võistlusi vahendama erinevate (para)spordialade asjatundjad," jätkas Petersoo.

"Seni on meie televaatajateni otseülekandes jõudnud 2016. aasta Rio de Janeiro paraolümpiamängude avatseremoonia, aga nüüd teeme ajalugu ja näitame esmakordselt võistluste otsepilti, et kõik fännid saaksid meie sportlaste etteastetele kaasa elada."