Jalgpalliliit tunnustab juubilar Viktor Levadat hõbemärgiga

Täna, 12. juunil oma 65. sünnipäeva tähistav Levada sündis Ukrainas, kuid kolis Eestisse 1982. aastal. Ta asutas siin metallifirma Levadia, millest sai 1998. aastal Eesti esiliigas edukalt mänginud Maardu meeskonna peatoetaja.

Samal aastal asutas Levada sama klubi põhjal Maardus FC Levadia, mis kolis hiljem pealinna ja on praegu tuntud Tallinna FCI Levadia nime all. Levada on olnud FCI Levadia klubi president ja juhatuse liige.

Aastate jooksul on Levadia esindusmeeskond võitnud 10 Eesti meistritiitlit, teeninud 11 karikavõitu ning kroonitud kaheksal korral superkarika võitjaks.

EJL-i hõbemärk antakse Levadale üle detsembris toimuval traditsioonilisel Jalgpalligalal.