Alcaraz: Nadaliga olümpiamängudel koos mängimine on unistuse täitumine

Värskelt Prantsusmaa lahtistel võidutsenud Carlos Alcaraz saab juba juuli lõpus uuesti Roland Garrosi liivaväljakutel võitu jahtida, kui algab Pariisi olümpiamängude tenniseturniir. Noor hispaanlane ütles, et võimalus mängida koos legendaarse Rafael Nadaliga on tema jaoks unistuse täitumine.

21-aastane Alcaraz teenis eelmisel nädalal Pariisis oma karjääri kolmanda slämmivõidu, kui alistas finaalis sakslase Alexander Zverevi viies setis. Mullu langes Alcaraz konkurentsist poolfinaalis, aasta enne seda veerandfinaalis.

"Kui ma juuli lõpus siia areenile naasen, tulevad mul kindlasti mitmed head mälestused meelde," ütles ta väljaandele L'Equipe. "See tuleb väga eriline turniir, minu esimesed olümpiamängud kohe pärast mu esimest võitu [Prantsusmaa lahtistel]."

Kolmapäeval teatas Hispaania tenniseliit, et olümpiamängudel esindavad koondist Alcaraz ning legendaarne Rafael Nadal, kes lõpetas just Prantsusmaal vigastuspausi, kuid pidi avaringis Zverevi paremust tunnistama.

See tähendab, et Alcaraz ja Nadal mängivad ka paarismänguturniiril. "Oma riigi nimel kuldmedali eest võidelda, mängida paaris iidoli Rafael Nadaliga. Need on asjad, mida ma usun alles pärast nende kogemist," ütles Alcaraz, kes ei ole varasemalt oma karjääris kuigi palju paarismängus võistelnud.

Kui Alcarazi jaoks on tegemist olümpiamängude debüüdiga, siis Nadali auhinnakappi kuulub kaks medalit. 2008. aastal võidutses ta Pekingis üksikmängus, 2016. aastal Rio de Janeiros paarismängus, kui mängis koos Marc Lopezega.

Lisaks neile kahele esindavad Hispaaniat olümpiamängudel veel Pablo Carreno Busta, Alejandro Davidovich ja Marcel Granollers, kes keskendub paarismängule. Naiste turniiril mängivad Sara Sorribes Tormo ja Cristina Bucsa.

Pariisi olümpiamängude avatseremoonia peetakse 26. juulil, tenniseturniir algavad päev hiljem.