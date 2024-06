Kehva hooaja teinud Manchester United jätab ikkagi peatreeneri alles

Ten Hag sai Manchester Unitedi peatreeneriks enne eelmist hooaega, kui ta Unitedi Premier League'is kolmandaks juhendas. Sel hooajal varises aga 20-kordse Inglismaa meistri vorm kokku ning kõrgliigas tuli leppida kaheksanda kohaga.

United suutis siiski FA Cupi kaudu koha eurosarjas tagada ning saab järgmisel hooajal konkureerida Euroopa liigas.

Briti meedias on spekuleeritud juba pikalt, et ten Hagi ametiaeg sai ebaõnnestunud hooajaga läbi, kuid BBC kirjutas teisipäeval üllatavalt, et Manchester Unitedi juhatus on otsustanud peatreeneriga jätkata ning arutavad hollandlasega ka lepingupikendust.

Väidetavalt pidas juhatus peatreeneriga konstruktiivse vestluse ja kuigi klubi olevat rääkinud näiteks Thomas Tucheli, Mauricio Pochettino ning Inglismaa koondise peatreeneri Gareth Southgate'iga, jätkab ajalooline klubi Erik ten Hagiga.