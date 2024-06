Märt Rosenthal siirdub Poola kõrgliigasse

Poola väljaanne Z krainy NBA kirjutas teisipäeval, et Ostrow Wielkopolski klubi on leidnud omale uueks hooajaks mängujuhi Tartus sirgunud Märt Rosenthali näol. Eestlane liitub meeskonnaga, sest mõned aastad tagasi ka Kalev/Cramos mänginud Aigars Škele lahkub klubi juurest.

Rosenthal tegi eelmisel hooajal Tartu eest suurepärase hooaja, kui viskas Eesti-Läti ühisliigas põhiturniiril 23 mänguga keskmiselt 19,5 punkti, haaras pea kuus lauapalli ning jagas 4,26 resultatiivset söötu. Play-off'is tema statistilised näitajad langesid veidi ning Tartu pidi veerandfinaalis tunnistama Ventspilsi kaks-üks paremust.

Eesti meistriliigas mindi finaali välja, kuid seal pühkis Kalev/Cramo tartlased kolme mänguga konkurentsist. Rosenthal viskas meistriliigas keskmiselt 30,1 minutiga 16,3 punkti, haaras 5,8 lauapalli ning jagas kolm korvisöötu.

"Ta on mitmekülgne mängija ja hea kaitsja. Sel aastal sai ta ka rünnakul palju paremaks," ütles Eesti korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala Poola portaalile. "Ta saab kaitsjatest mööda, murrab läbi ja suudab korvi all läbi kontakti mängida. Üsnagi introvertne inimene, aga ta on võitleja ja talle meeldib võistelda."

Stal Ostrow Wielkopolski tuli 2021/22 hooajal Poola meistriks ning teenis samal hooajal FIBA Europe Cupis teise koha. Kahel korral on klubi kohalikul karikaturniiril võidutsenud (2019 ja 2022), mullu teenisid nad Põhja-Euroopa korvpalliliigas ehk ENBL-is esikoha.