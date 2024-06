Ronaldo lõi maavõistlusmängus Iirimaale kaks väravat

Aveiro kodupubliku ees mänginud Portugal asus koheselt vastast survestama ning teenis esimese värava 18. minutil, kui Joao Felix paremalt äärelt sisse lõikas ning palli vasaku jalaga iirlaste väravavõrku saatis.

Pärast poolajapausi algas aga Cristiano Ronaldo šou. 39-aastane ründaja kõmmutas 50. minutil vasaku jalaga palli kindlalt väravasse ning lisas 60. minutil veel teise värava, kui ta kastis ruumi leidis ning Diogo Jota söödu väravaks realiseeris.

"Mul ei ole enam kuigi palju aastaid alles, pean kõike seda nautima," sõnas 39-aastane superstaar pärast mängu. "Ma armastan jalgpalli. Iga mäng on minu jaoks eriline, tunnen nii suurt uhkust, et saan Portugaliga EM-il mängida. See oli mu unistus ja tunnen end ikka 20-aastaselt."

Portugal võitiski kohtumise 3:0 ning mängib järgmisena 18. juunil, kui läheb EM-finaalturniiril F-alagrupi raames vastamisi Tšehhiga. Nende kahega kuulub alagruppi veel Türgi ja Gruusia.

Jalgpalli EM-finaalturniir algab juba sel reedel, kui avamängus lähevad vastamisi võõrustaja Saksamaa ning Šotimaa.