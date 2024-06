WRC jätkab hübriididega vähemalt 2026. aastani

See tähendab kannapööret võrreldes teatega veebruaris, kus avaldati valmisolekut hübriididest loobuda, et pakkuda rohkem võrdseid võimalusi Rally1 ja Rally2 masinate vahel.

"Kõigi huvirühmade vahel on kokku lepitud tehniline stabiilsus 2025. ja 2026. aastal autoralli MM-sarja hooaegadeks," teatas FIA.

"Maailma mootorispordi nõukogu kinnitas, et pärast ulatuslikku tagasisidet ja erinevaid arutelusid, jäävad Rally1 ja Rally2 masinate tehnilised tingimused järgmiseks kaheks aastaks samaks.

FIA president Mohammed Ben Sulayem täiendas: "WRC on FIA-le tohutult oluline, sest see on rallidistsipliini tipp ja mul on viimastel nädalatel olnud tootjatega tuleviku osas palju läbirääkimisi."

"Praeguseks on selge, et meil kõigil on vaja järgmiseks kaheks aastaks tehnilist stabiilsust, kuid samas on FIA jaoks oluline, et sellega kaasneb ka tootjate positiivselt meelestatud panustamine," lisas ta.

FIA teates avaldasid otsusega rahulolu kõigi kolme MM-sarjas osaleva meeskonna ehk Toyota, Hyundai ja M-Spordi bossid.

Hübriidmootorid debüteerisid MM-sarjas 2022. aastal.