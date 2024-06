Jokic valiti Serbia olümpiakoondisesse

Peatreeneri Svetislav Pesici valikusse mahtus 16 meest. Teiste hulgas kuulub rivistusse kolmel korral NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Nikola Jokic (Denver Nuggets). Mulluse MM-i vahele jätnud Jokic osaleb olümpiamängudel teist korda. 2016. aastal aitas ta Serbia hõbemedalile.

Ookeani tagant liituvad koondisega veel Vasilije Micic ja Aleksej Pokusevski (mõlemad Charlotte Hornets), Nikola Jovic (Miami Heat) ning Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks).

Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste endine klubikaaslane Vanja Marinkovic on samuti esialgses nimekirjas. Euroliiga klubidest on kokku kaasatud üheksa meest, nii Belgradi Partizan kui ka Belgradi Crvena Zvezda on esindatud kahe mehega.

Serbia alustab treeninglaagriga 24. juunil ning peab esimesed kontrollmängud juuli alguses Hollandi ja Türgi vastu.

Pariisi olümpiamängudel kuulub Serbia ühte alagruppi koos USA ja Lõuna-Sudaaniga. Neljas meeskond on Puertro Rico valikturniiri võitja. Avamängus minnakse 28. juulil vastamisi USA-ga.

Serbia korvpallikoondise esialgne koosseis Pariisi OM-turniiriks:

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Vasilije Micic (Charlotte Hornets)

Aleksej Pokusevski (Charlotte Hornets)

Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks)

Nikola Jovic (Miami Heat)

Vladimir Lucic (Müncheni Bayern)

Marko Guduric (Istanbuli Fenerbahce)

Vanja Marinkovic (klubita)

Ognjen Dobric (Bologna Virtus)

Filip Petrusev (Olympiakos)

Nikola Milutinov (Olympiakos)

Dusan Ristic (Tenerife)

Aleksa Avramovic (Partizan)

Ognjen Jaramaz (Partizan)

Dejan Davidovac (Crvena Zvezda)

Uros Plavsic (Crvena Zvezda)