VAATA | Katrina Lehis kommenteerib EM-i koosseisust välja jäämist

Eesti epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma esitas esmaspäeval vehklemisliidu juhatusele kinnitamiseks nii individuaal- kui naiskonnavõistluseks koosseisu, kuhu Eesti edetabeli põhjal kuuluvad Nelli Differt, Irina Embrich ja Erika Kirpu ning peatreeneri valikul Julia Beljajeva.

Katrina Lehis on koduses edetabelis Differti järel teisel kohal ning peaks samuti EM-ile sõitma, ent alaliidu ja peatreeneri hinnangul seadis ta isiklikud huvid võistkonna omadest kõrgemale ja seetõttu teda ei kaasatud.

"Seoses rahaliste vahendite piiratusega on Eesti Vehklemisliidul võimalik 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustele saata ainult neli naissportlast, kes moodustavad Eesti koondise naiskonnavõistluses ja osalevad ka individuaalselt," selgitas alaliidu president Peeter Järvelaid ERR-ile.

"Katrina Lehis on 20.11.2023 teatanud, et ei soovi võistkonnavõistluses osaleda ega ole sellest ajast ka võistkonnavõistlusel Eesti naiskonnas osalenud (ta on osalenud MK- ja GP-etappide individuaalvõistlustel). Kuna Katrina Lehis ei ole teatanud, et on oma seisukohta muutnud, ei ole põhjust teda ka 2024. aasta EM-i võistkonda arvata," lisas Järvelaid.

Vehklemise Euroopa meistrivõistlused peetakse 18.–21. juunini Šveitsis.