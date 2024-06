Hollandi võtmemängija jätab EM-i vahele

27-aastane de Jong on vigastusega kimpus olnud alates märtsikuust. Barcelona keskväljamees sai kutse EM-koondisesse, kuid ei käinud väljakul kummaski sõprusmängus Kanada ega Islandi vastu. See andis mõista, et de Jong finaalturniiriks terveks ei saa ning esmaspäeva hilisõhtul andis Hollandi jalgpalliliit ka ametliku kinnituse.

Peatreener Ronald Koeman peab tõenäoliselt ühe varumehe koondisele appi kutsuma, sest lisaks de Jongile on küsimärgid Teun Koopmeinersi kohal. Atalanta poolkaitsja sai vigastada esmaspäevases sõprusmängus Islandi vastu. Koopmeinersi vigastuse tõsidus pole veel teada.

Hollandi sai viimases EM-i eelses sõprusmängus Islandist jagu 4:0. Jala said valgeks Xavi Simons (22. min), Virgil van Dijk (49. min), Donyell Malen (79. min) ja Wout Weghorst (90+3. min).

EM-finaalturniiri alustatakse 16. juunil mänguga Poola vastu. D-alagruppi kuuluvad veel Prantsusmaa ja Austria.