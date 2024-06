Florida murdis Edmontoni viimasel kolmandikul

Finaalseeria teine mäng algas paremini külalismeeskonna jaoks, kui Edmonton pääses 12. minutil Mattias Ekholm tabamusest juhtima. Florida vastas viigiväravaga teise perioodi keskel, mil Anton Lundelli söödust oli resultatiivne Niko Mikkola.

Florida pani oma paremuse maksma viimasel kolmandikul, visates kolm vastuseta väravat. Esmalt viis Evan Rodrigues võõrustaja perioodi alguses juhtima ja seejärel kasvatas sama mees üheksa minutit hiljem eduseisu kaheväravaliseks. Viimase naela lõi Edmontoni kirstu Aaron Ekblad, kes vormistas lõppskoori paar minutit enne lõpusireeni.

Võitjate väravasuul seisnud Sergei Bobrovski tõrjus 18 vastaste pealeviset, ametivend Stuart Skinner tegi 25 tõrjet.

Nelja võiduni peetava finaalseeria kolmas kohtumine toimub Eesti aja järgi ööl vastu reedet Edmontonis.

It's been tough to beat Sergei Bobrovsky and the @FlaPanthers in the 2024 #StanleyCup Final.



Game 1: 0 GA

Game 2: 1 GA#NHLStats: https://t.co/LNA3MljFgp pic.twitter.com/mURfDn9IPw