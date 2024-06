Liibanoni tennisist teeb Pariisi olümpial ajalugu

Pariisi olümpiale pääseb üksikmängus nii meeste kui naiste seas 64 sportlast ja mõlemasse tabelisse oli ette nähtud ka üks universaalkoht, mis määrati olümpial alaesindatud mängijatele. Meeste seas sai koha maailma edetabelis 146. real paiknev Hassan ja naiste seas 612. kohale langenud Kovinic.

Hassan teeb Pariisis ka ajalugu, sest temast saab esimene Liibanoni tennisist, kes olümpiamängudel osaleb. "Tennis on alati olnud minu kirg ja unistasin sellest, et jõuaksin kõrgetele kohtadele ja et saaksin enda riiki esindada rahvusvahelistel turniiridel," rääkis Hassan. "See, et saan osaleda Pariisi olümpial, on oluline samm minu unistuste elluviimisel."

Kovinic tegi olümpiadebüüdi 2016. aastal Rio de Janeiros, olles siis esimene Montenegro tennisist, kes olümpial mänginud. "Alati on meeldiv enda kodumaad esindada, eriti olümpial. Aga nüüd on see minu jaoks veelgi olulisem, kuna pidin Tokyo olümpiast viimasel hetkel vigastuse tõttu loobuma," ütles Kovinic, kes pole eelmise aasta USA lahtistest saadik ühelgi turniiril osalenud. "Loodan siirelt, et Pariisi olümpia on minu jaoks järjekordne suurepärane kogemus ja et suudan kõike seda atmosfääri nautida, mis olümpial on."

Pariisi olümpia tenniseturniir kestab 27. juulist 4. augustini. Kuigi olümpianimekirjade koostamisel kasutatakse sellenädalasi maailma edetabeleid, avaldatakse lõplikud nimekirjad alles 4. juulil. Nii meeste kui naiste seas pääsevad edetabeli alusel olümpiale 56 paremat, igast riigist maksimaalselt neli sportlast. Mängijatel, kes on olnud vigastatud või on näiteks emakssaamise tõttu pikemalt eemal olnud, on võimalik kasutada ka pausieelset nn kaitstud edetabelikohta, seetõttu ei saa nimekirju 10. juuni tabeli pealt üks-ühele võtta.

Lisaks edetabelikohaga ja universaalkohaga Pariisi koha taganud sportlastele on tavapäraselt ka võõrustajariigi koht, aga kuna Prantsusmaa mängijad pääsevad nagunii peale, pole seda vaja ja selle arvelt saab edetabelist 56 asemel 57 Pariisi. Veel on võimalik anda pääse kahele varasemale slämmivõitjale või olümpiavõitjale, kui nad muul moel peale ei pääseks ning viimased kohad täidetakse nn viimaste kvalifikatsioonikohtadega.