Orienteerumise teatejooksus tulid Eesti meistriks JOKA naised ja Võru mehed

Naiste 5,9 km pikkuse avavahetuse lõpetas liidrina Liis Johanson (OK Põlva Kobras I), kohe tema selja taga andis vahetuse üle Kristel Sibul (OK Põlva Kobras II) ja kolmandana Merike Vanjuk (OK Kape). Laupöevane hõbemedalist Sigrid Ruul tegi raja esimeses pooles kahe kontrollpunktiga kokku ca viis minutit viga ning andis vahetuse üle seitsmendana (+5.46).

Teises vahetuses, kus rajad olid 4,3-4,5 km, hoidsid Põlva Kobrase naised Maris Palopääl ja Madli-Johanna Maidla liidrirolle ning kolmandaks tõusis Tartu Katoliku SK (Triinu Rooni, +1.45). JOKA ankrunaine Evely Kaasiku pääses rajale seitsmendana, liidritest maas 9.44. Raja 3,9. kilomeetri peal 11. kontrollpunktis, kui lõpuni oli veel kaks kilomeetrit, tõusis ta juba liidriks, möödudes OK Põlva Kobrase ankrunaisest Annika Rihmast. Kokku kulus Kaasikul 5,9 km raja läbimiseks 39.39. Viimase vahetuse paremuselt teise aja jooksis välja Margret Zimmermann (OK Kape, 49.18), kindlustades sellega oma naiskonnale hõbemedalid. Pronksi võitsid OK Võru naised (Kerstin Uiboupin, Laura Joonas, Marianne Haug).

Esikuuikusse mahtusid veel OK Põlva Kobrase I, Tartu Katoliku SK ja Põlva Kobrase II naiskonnad.

Meeste võistlus kulges favoriidi OK Võru dirigeerimisel. Esimeses vahetuses tegi kindla jooksu laupäevane lühiraja meister Lauri Sild, kes andis vahetuse Jaagup Truusalule viieminutilise eduga jälitajate ees. Teisena tuli avavahetuselt Chris Marcus Krahv (Tartu Katoliku SK) ning kolmandana OK Põlva Kobrase I meeskonnast Sander Vaher. Teises vahetuses hoidis OK Võru liidripositsiooni, teiseks tõusis Värska OK Peko, kus jooksis vahetuse kiireimat aega näidanud Reigo Teervalt (+4.22). Kolmandana pääses ankruvahetusele Peeter Pihl SK Saue Tammede I võistkonnast (+5.51) ning neljandana Ossi Rasmus Priks (OK Rakvere , + 7.09). Tartu Katoliku SK meeskond langes konkurentsist vale KP võtmise tõttu.

Viimases vahetuses vormistas Timo Sild OK Võrule kuldmedalid, 3.21-ga jäi maha Värska OK Peko, kus viimases vahetuses jooksis Kristo Heinmann. Pronks jagati pikas heitluses OK Rakvere (Ossi Rasmus Priks) ja SK Saue Tammede (Peeter Pihl) vahel: Priks jõudis Pihlile raja esimese kolmandiku lõpus järele, seejärel jooksid mehed erinevaid hajutusvariante, kuid said 13. kontrollpunktis uuesti kokku. Teravama lõpuga oli 19-aastane Ossi Rasmus Priks, kes tõi Rakvere OK kolmandana finišisse. Vanameister 40-aastane Peeter Pihl jõudis finišisse neljandana, pronksist lahutamas 16 sekundit.

JOKA naiskonnale on see teine teatejooksu kuld, esimese kulla võitsid Järvamaa naised 2015. aastal ja siis olid naiskonnas Evely Kaasiku, Sigrid Ruul ja Helle Hallik. OK Võru meeskonnale oli tegemist viienda järjestikuse teatekullaga, sealjuures on Timo ja Lauri Sild võitnud teatejooksu kuldmedalid viimased 11 aastat järjepanu. Aastatel 2014-2019 jooksid nad Eesti Kaitsejõudude spordiklubi, 2020. aastast tänaseni OK Võru all. Oma esimesed teatekullad põhiklassis võitsid Lauri ja Timo 2010. aastal, siis oli kolmandana OK Võru noores meeskonnas praegune rajameister Markus Puusepp.