Ruben Volt triumfeeris Itaalia meistrivõistluste etapil

Itaalia meistrivõistluste teise etapi kaks võistlussõitu peeti Pergusa ringrajal, kus oli päeval sooja 36 kraadi ning raja temperatuuriks mõõdeti 60 kraadi.

Kvalifikatsioonis sai Honda Civic Type-R TCR masinaga kihutav Volt kaheksanda koha. Esimeses põhisõidus tegi eestlane korraliku sõidu ja tuli üle lõpujoone viiendana. Kuna kahte eespool lõpetanud konkurenti karistati viiesekundiliste ajakaristustega, siis tõusis Volt lõppkokkuvõttes kolmandaks. Sõidu võitis itaallane Nicola Baldan kanadalase Nicolas Taylori ees.

Teises sõidus startis Volt esikohalt ja pärast head starti hoidis seda positsiooni kindlalt kuni finišini. Volti jaoks oli tegemist esimese võiduga Itaalia meistrivõistluste arvestuses.

"Füüsiliselt oli see kindlasti tänu kõrgetele temperatuuridele keeruline nädalavahetus. Tegu on ka väga kiire rajaga, kõige aeglasema kurvi läbisime kiirusega 120 km/h. Kvalifikatsioonis ei saanud päris õiget ringi kokku, aga olime rahul kaheksanda kohaga, sest see andis teise sõitu esimese stardikoha," lausus Volt etapi järel.

"Esimeses sõidus läksin rajale eesmärgiga hoida tehnika terve teiseks sõiduks ja jamadest eemal püsida. See õnnestus ja kui kaks konkurenti said ajakaristuse, siis tõusin kolmandaks, mis oli meeldiv üllatus. Teise sõidu eesmärk oli hea start ja hoida esimest positsiooni. Teadsime, et selles kuumas ei saa keegi üle ühe ringi tuules sõita, sest siis kuumeneb mootor üle ja seda peab jahutama, ees sõites seda muret pole. Seadistasime auto tippkiirusele, et konkurendid sirgel mööda ei pääseks ja Honda mootor tegi oma töö ideaalselt ära. Olud olid väga keerulised ja seda magusam oli esimene võit Itaalias," lisas Volt.

Itaalia meistrivõistluste kolmas etapp sõidetakse 12.–14. juulil Mugello ringrajal. Nädal varem sõidetakse Belgias Spa ringrajal EM-sarja neljas etapp. Volt on EM-sarja üldarvestuses 164 punktiga neljas.