Jalgrattaga kukkunud Tšehhi poolkaitsja peab EM-i vahele jätma

Tšehhi jalgpalliliit teatas pühapäeval, et 25-aastane poolkaitsja Michal Sadilek peab jalgpalli EM-finaalturniiri vahele jätma, sest kukkus jalgrattaga sõites ning sai vigastada.

Hollandi kõrgliigas FC Twentet esindav Sadilek mängis reedel maavõistlusmängus Malta vastu kõik 90 minutit, aidates tšehhid 7:1 võidule.

Pühapäeval teatas aga Tšehhi alaliit, et talendikas poolkaitsja peab hoopis EM-finaalturniiri vahele jätma, sest kukkus treeninglaagris jalgrattaga sõites ning haavas sellega oma jalga.

"See on meie jaoks suur kaotus, sest Michal on üks meie kogenumaid mängijaid," teatas Tšehhi peatreener Ivan Hašek. "Ta kandis põhjusega Malta vastu kaptenipaela."

Suurema osa oma profikarjäärist Hollandis veetnud Sadilek kuulus Tšehhi koondisesse ka 2021. aastal toimunud EM-il, kui nad veerandfinaalis Taani 2:1 paremust tunnistama pidid.

Tšehhi peab veel esmaspäeval oma viimase maavõistlusmängu, kui läheb vastamisi Põhja-Makedooniaga. Tänavusel turniiril kuuluvad tšehhid F-alagruppi, kus konkureerivad Türgi, Gruusia ja Portugaliga.