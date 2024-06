Pavic teenis paarismängus puuduoleva slämmivõidu

30-aastane Pavic ja 33-aastane Arevalo kohtusid finaalis itaallaste Simone Bolelli ja Andrea Vavassoriga ning paarid vahetasid avasetis Pavici ja Arevalo juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 6:5, mil horvaatlane ja El Salvadori mees esimese murdega hakkama said ning seti 7:5 võitsid.

Teises setis murdsid mõlemad paarid varakult üksteise pallingu, kuid Pavic ja Arevalo võitsid siis esisult 3:3 kolm järjestikust geimi, realiseerides teise matšpalliga 6:3 setivõidu.

Pavic kogus selle võiduga nn kuldse slämmi ehk on nüüd võidutsenud kõigil neljal slämmiturniiril. Ühtlasi on ta ka segapaarismängus märgilisest saavutusest ühe slämmivõidu kaugusel, ka selles arvestuses vajab ta võitu just Prantsusmaal, kus ta pidi nii 2018. kui 2019. aastal finaalis vastaste paremust tunnistama. Lisaks kuulub horvaadi auhinnakappi ka Tokyo olümpiamängude kuldmedal.

Arevalo jaoks oli see teine kord Prantsusmaal võidutseda, kaks aastat tagasi tuli ta Jean-Julien Rojeriga võitjaks. Koos on Arevalo ja Pavic sel hooajal võitnud kolm turniiri.

Tereza Valentova jaoks oli laupäevane mängupäev suurepäraselt edukas, kui tšehhitar teenis tüdrukute arvestuses nii üksik- kui paarismängus tiitli. Üksikmängu finaalis sai ta jagu kaasmaalasest Laura Samsonist 6:3, 7:6 (0), paarismängus alistas ta koos slovakitar Renata Jamrichovaga USA paari Tyra Caterina Granti ja Iva Jovici 6:4, 6:4.

Poiste üksikmänguturniiril tuli meistriks ameeriklane Kaylan Bigun, kes alistas finaalis poolaka Tomasz Berkieta 4:6, 6:3, 6:3. Paarismängus võidutsesid norralane Nicolai Budkov Kjaer ning austerlane Joel Josef Schwaerzler, kes alistasid finaalis Federico Cina ja Rei Sakamoto 6:4, 7:6 (3).

Pühapäeval peetakse Prantsusmaa lahtistel naiste paarismängu finaal ning meeste üksikmängu finaal. Naiste arvestuses mängivad slämmivõidu nimel itaallannad Sara Errani ja Jasmine Paolini, kes lähevad vastamisi ameeriklanna Coco Gauffi ja tšehhitar Katerina Siniakovaga. Meeste turniiri otsustavas mängus kohtuvad Alexander Zverev ja Carlos Alcaraz.