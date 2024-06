Kegumsi MM-etapi avapäev eestlastele rõõmu ei pakkunud

MXGP klassis oli meie sõitjaid rajal kaks, nendeks olid Andero Lusbo ja Aleksei Vinogradov. Ajasõidus sõitis Lusbo välja 27. koha ja oma elu esimesel MM-etapil osalenud Vinogradov 30. koha. Kõige kiirema ringiaja sõitis välja sloveen Tim Gajser, teine oli hollandlane Calvin Vlaanderen ja kolmas Brian Bogers (Holland). Sarja liider Jorge Prado (Hispaania) oli viies, vahendab Msport.ee.

Kvalifikatsioonisõidus jäid Lusbo ja Vinogradov stardi järel rivi lõppu. Sõidu esimeses pooles suutis Lusbo lätlase Uldis Freibergsi järel grupi sabas püsida, kuid sõidu teises pooles hakkas vahe vaikselt suurenema ja konkurendid libisesid käest ära. Finišisse jõudis Lusbo 26. kohal. Vinogradov lõpetas sõidu 28. kohal. Esikoha peale pidasid kõva lahingu Gajser ja Prado. Gajser asus stardi järel juhtima ning Prado teda jälitama. Kahekesi sõideti teistel eest ära ja kuigi Prado üritas kõvasti, siis Gajserist tal mööduda ei õnnestunud. Kolmandana lõpetas sõidu Glenn Coldenhoff.

EMX250 klassis oli Läti etapile kohale tulnud 37 sõitjat, nende hulgas neli eestlast. Ajasõidus oli meie parim Joosep Pärn, kes sõitis välja 18. ringiaja. Kohe tema järel 19. oli Martin Michelis. Sebastian Leok oli ajasõidus 29. ja Richard Paat 34. Pikka aega juhtis ajasõitu kodupubliku rõõmuks Karlis Alberts Reisulis, kuid lõpuks tuli tal kolmanda kohaga leppida. Kiireima ringiaja sõitis välja hollandlane Cas Valk ja teise aja itaallane Valerio Lata.

Esimest EMX250 klassi võistlussõitu alustasid hästi Pärn ja Michelis, kes mõlemad võtsid avaringil sisse punktikoha. Rajal hakkas meie poistest kõige kiiremini liikuma Michelis, kes tõusis 19. kohalt mõne ringiga 16. kohale. Ta püüdis seejärel kiirelt kinni ka enda ees sõitnud lätlase Kokinsi, kuid väike sõiduviga ringi lõpus kukutas 21. kohale. Martini kukkumise järel tõusis ise 16. kohale Pärn, kuid paar ringi hiljem kukkus ka tema täpselt samas kurvis kus Michelis. Meie parimaks tõusis taas Michelis, kes kukkumise järel rajal taas kiiresti liikuma hakkas. Kahjuks tuli Martini tsiklil üsna sõidu alguses mootori õlipunn ära ja tsikkel hakkas õli välja ajama. Ei läinudki kaua aega, kui mootor kokku jooksis ja eestlase raja äärde jättis. Pärn võitles pikka aega ikkagi punktikoha piiril, kuid ei õnnestunud temalgi punktiarvet avada, finaišisse jõudis ta 23. kohal. Ei pääsenud kukkumisest ka Richard Paat ja Sebastian Leok, kes said sõidu lõpuks vastavalt 24. koha ja 31. koha. Esikoha eest pidasid tulise lahingu Valk ja Reisulis. Sõidu alguses kukkununud Reisulis püüdis liidrikohal sõitnud Valki uuesti kinni, kuid mööda ikkagi sõita ei õnnestunud ja hollandlane võttis esikoha. Kolmanda lõpetas sõidu Ivano van Erp.

EMX125 klassis on sel nädalavahetusel meie sõitjatest ainsana võistlustules Travis Leok. Esimesse kvalifikatsioonigruppi kuulunud Travis sõitis vabatreeningul 28 sõitja hulgas välja 19. ringiaja. Et põhisõitudesse pääseda tuli kvalifikatsioonis mahtuda 20 kiirema sekka. Ajasõidus suutiski Travis veel natuke ringiajast maha võtta ning ta teenis 17. koha ja tagas sellega pääsu põhisõitudesse. Esimeses grupis näitas parimat aega ungarlane Noel Zanocs, teise aja sõitis välja lätlane Tomass Saicans ja kolmanda aja itaallane Simone Mancini.

EMX125 klassi avasõidu stardis sai Leok üle stardipuu hästi liikuma, kuid avakurvis suruti ta välja ja tuli alustada viimaste seast. Leok tegi väga südika sõidu ja parandas pidevalt oma positsiooni ning sõidu edenedes liikus ta punktikohale üha lähemale. Mõned ringid enne sõidu lõppu oligi punktikoht juba silme ees, kuid viimasel ringil oli vaja teha veel kaks möödasõitu. Kahjuks see ei õnnestunud ja Leok ületas finišjoone 22. kohal. Sõit ise andis aga kõvasti lootust, et parema stardi korral on võimalik ka punktitabelisse pääseda. Sõitu juhtis alguses itaallane Simone Mancini, kuid sõidu teises pooles ta väsis ja langes lõpuks kolmandaks. Võimsa sõidu tegi hispaanlane Salvador Perez, kes võttis lõpuks väga kindla esikoha. Teisena tuli finišisse klassi punktiliider Zanocs. Soome lipu all sõitev Jan Jasper Kõiv lõpetas 30. kohal.