Jamie Vardy pikendas Leicesteriga lepingut

37-aastane Vardy on mänginud Leicesteris alates 2012. aastast 464 korda ja löönud 190 väravat. Hooajal 2015/2016 oli ta üks võtmetegelasi, kui klubi tuli ootamatult Inglismaa meistriks.

"Ma olen alati öelnud, et vanus on lihtsalt number," kommenteeris kaptenipaela kandev jalgpallur. "Minu jalgadega on kõik korras ja jätkan, kuni jalad ütlevad, et nüüd aitab, mäng läbi. See päev kindlasti tuleb, aga see pole veel käes."

Leicester City veetis eelmise hooaja Inglismaa tugevuselt teisel liigatasemel, aga teenis hooaja peale 31 võitu ja võitis esiliiga ühepunktise eduga Ipswich Towni ees. Mõistagi tõi see kaasa tõusu taas kõrgemasse seltskonda. Vardy mängis kõigi sarjade peale kokku 37 kohtumist ja lõi 20 väravat.