Romast lahkuv Vetkal: klubi ei ole lepingu pikendamisest huvitatud

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Martin Vetkal lahkub väga suure tõenäosusega suvises üleminekuaknas Itaalia tippklubi AS Roma ridadest, kus ta on olnud neli aastat.

Tallinna Kalevi kasvandik Vetkal siirdus Itaaliasse 2020. aasta augustis, sõlmides siis Romaga kolmeaastase profilepingu, mida hiljem pikendati 2025. aasta suveni. Kuna 20-aastane Vetkal ei saa järgmisel hooajal reeglite järgi enam Primaveras ehk Itaalia U-19 vanuseklassi kõrgliigas mängida, otsib eestlane endale uut koduklubi. Ta soovis tegelikult juba möödunud talvel klubist lahkuda, aga siis Roma ei olnud sellest huvitatud, vahendab Soccernet.ee.

"Oleme rääkinud küll, et ma sooviks meeste jalgpalli saada. Kuna mul on üks aasta lepingut ja klubi ei ole huvitatud selle pikendamisest, siis laenumõtet otseselt ei ole. Eks ole näha, mis klubi tuleb ja mis on võimalused," sõnas Vetkal.

