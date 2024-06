Paolini jõudis Pariisis ka paarismängus finaali

Turniiril 11. asetatud Errani ja Paolini said poolfinaalis 1:6, 6:4, 6:1 jagu Ukraina-Rumeenia duost Marta Kostjukist ja Elena-Gabriela Rusest.

Seejuures polnud 28-aastane Paolini varem ei üksik- ega paarismängus slämmiturniiril finaali jõudnud. 37-aastane Errani seevastu on paarismängus teinud suure slämmi ehk võitnud vähemalt korra kõikide slämmiturniiride paarismängu, viimati aga triumfeeris ta pea kümme aastat tagasi, 2014. aastal Wimbledonis.

Finaalis lähevad Errani ja Paolini vastamisi viienda paigutusega Coco Gauffi ja Katerina Siniakovaga. Esimest korda koos mängivad ameeriklanna ja tšehhitar alistasid poolfinaalis 5:7, 6:4, 6:2 ameeriklannad Caroline Dolehide'i ja Desirae Krawczyku.

20-aastasele Gauffile on see karjääri kolmas slämmiturniiri finaal paarismängus, aga seni pole ta veel võidurõõmu maitsta saanud. 28-aastane Siniakova on aga võitnud juba seitse paarismängu suure slämmi turniiri, seejuures võidutses ta Pariisis 2018. ja 2021. aastal.

Prantsusmaa lahtiste eel peetud kõrgeima kategooria WTA turniiril Roomas alistasid Paolini ja Errani finaalis Gauffi ja uusmeremaalanna Erin Routliffe'i.

Prantsusmaa lahtiste naiste paarismängu finaal peetakse pühapäeval. Laupäeval mängib Paolini üksikmängu finaalis maailma esireketi Iga Swiatekiga.

Ka meeste paarismängus püüab Itaalia esikohta, kui laupäevaõhtuses finaalis on vastamisi itaallased Simone Bolelli ja Andrea Vavassori ning El Salvadori-Horvaatia duo Marcelo Arevalo ja Mate Pavic.

Bolelli ja Vavassori jõudsid teist slämmiturniiri järjest finaali, tänavuste Austraalia lahtiste tiitlimatšis jäid nad alla Rohan Bopannale ja Matthew Ebdenile, kuid Pariisis saadi poolfinaalis revanš. Pavic on varem paarismängus võitnud kolm slämmiturniiri, lisaks on tal kolm võitu segapaarismängus. Arevalol on ette näidata üks slämmivõit – 2022. aastal võitis ta koos Jean-Julien Rojeriga Prantsusmaa lahtised.