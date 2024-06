Žalgiris kaotas ka finaalseeria teise mängu lisaajal

Žalgiris võitis Vilniuses peetud kohtumise esimese veerandaja 11 punktiga, aga teisel veerandil kahanes edu vahepeal vaid ühele punktile, poolajapausile mindi Žalgirise kuuepunktilises eduseisus. Kolmanda veerandaja alguses tegi Žalgiris 7:0 vahespurdi ja pääses siis 12 punktiga juhtima, kuid Rytas võitles südilt ja viimasele veerandile mindi vastu hoopis võõrustajate 71:67 juhtimisel.

Kui viimast veerandaega oli mängida neli minutit, jõudis Žalgiris 79:79 viigini. Žalgiris pääses veel kolmel korral kolme punktiga ette, aga 1.06 enne normaalaja lõppu viigistas Martynas Echodas seisu. Kuna viimasel minutil kumbki meeskond palli korvi ei saanud, läks mäng lisaajale, mida Rytas alustas 5:0 spurdiga ja edu enam käest ei antudki.

Rytase parim oli Margiris Normantas 26 punktiga, Echodas lisas 18 punkti ja võttis seitse lauapalli, Robert Cole panustas 16 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga ning Marcus Foster 12 punktiga. Žalgirise ridades tõi Laurynas Birutis 24 punkti ja võttis kuus lauapalli, Edgaras Ulanovas lisas 18 ja Lukas Lekavicius 17 punkti.

24-kordne Leedu meister Žalgiris on nüüd mõlemad finaalseeria kohtumised kaotanud lisaajal. Kolme võiduni peetava seeria kolmas kohtumine mängitakse esmaspäeval Kaunases.

Viimati kaotas Žalgiris finaalseerias 14 aastat tagasi, kui jäädi alla just Rytasele. Klubid on 20. korda Leedu meistriliiga finaalseerias vastamisi, 16 korral on peale jäänud Žalgiris. Rytas on kuuekordne Leedu meister, viimati triumfeeriti kaks aastat tagasi, kui finaalseerias alistati Lietkabelis, Žalgiris sai toona kolmanda koha.