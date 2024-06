VAATA OTSE | Eesti kohtub Henni esimeses mängus Fääri saartega

Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub laupäeval Balti turniiri avamängus Lillekülas Fääri saarte meeskonnaga. Ühtlasi on see Eesti koondisele esimeseks mänguks uue peatreeneri Jürgen Henni juhendamisel. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.45. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Tarmo Tiisler.

Viimati toimus A. Le Coq Arena murul sama vastasseisu vaheline kohtumine 2010. aastal, mille Eesti võitis skooriga 2:1. Mäng kujunes otsustavaks alles lõpus, kui Eesti suutis väravad realiseerida 91. ja 93. minutil, lööjateks Kaimar Saag ja Raio Piiroja.

"Koondises on täiesti uus energia. On tunda, et käes on uus algus. Kõik on elevil ja oleme selle lühikese aja jooksul jõudnud väga palju tööd teha. Trennid on väga mõnusad ja intensiivsed olnud," sõnas ründaja Henri Anier mängueelsel pressikonverentsil.

Eesti koondis oli Lillekülas viimati võidukas poolteist aastat tagasi. Publik tahab uue alguse märgiks kohe võitu, mis on kindlasti eesmärgiks, aga plaan on pikem ja laupäevane mäng vaid selle esimene samm.

"Ma arvan, et homme pole veel mõistlik võitu tagaajades vastuollu minna meie mänguliste põhimõtetega. See tekitaks mängijates väga suurt segadust, et mis suunas me siis lõpuks liikuda tahame," märkis Henn reedel.

"Kõigepealt on vaja üles ehitada võistkonna struktuur ja nägu. Lõppude lõpuks meilt ei oodata Balti turniiri võitu, vaid seda, et suudaksime hammustada endast tugevamaid. Pigem olen valmis ohverdama homset ja ülehomset mängu, et öelda aasta pärast, et oleme valmis tugevamate vastaste vastu mälestusväärseid hetki looma."

Balti turniiri teises poolfinaalis lähevad kell 16 vastamisi Leedu ja Läti.

Eesti koosseis mänguks Fääri saartega:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 29/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Plovdivi Botev (BUL) 15/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 3/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 92/0

3 Artur Pikk (05.03.1993) – Opole Odra (POL) 59/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 31/0

13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 27/0

19 Michael Lilander (20.06.1997) – Bohemian FC (IRL) 16/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 15/1

16 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 4/0

24 Kristo Hussar (28.06.2002) – Tallinna FC Flora 4/0

7 Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia 4/0

4 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Poolkaitsjad

17 Martin Miller (25.09.1997) – Bohemian FC (IRL) 32/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers (IRL) 24/0

25 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 17/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 9/0

21 Martin Vetkal (21.02.2004) – AS Roma (ITA) 6/1

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Waregemi Zulte (BEL) 4/1

23 Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 1/0

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – Paide Linnameeskond 0/0

Ründajad

8 Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 94/22

9 Erik Sorga (08.07.1999) – Sumgayit FK (AZE) 28/4

11 Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Tallinna FC Flora 8/0

26 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 5/1

15 Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 2/0

Peatreener: Jürgen Henn

Abitreenerid: Joel Indermitte, Arno Pijpers

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Ilo Rihvk

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets

Kokk: Peeter Pihel

Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustaja: Merily Toom

Mänedžer: Miko Pupart

Fääri saarte koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

23 Bardur a Reynatröd (08.01.2000) – Vikingur 3/0

12 Silas Eydsteinsson (13.02.1998) – B36 Torshavn 0/0

1 Ari Petersen (07.12.2002) – KI Klaksvik 0/0

Kaitsjad

3 Viljormur Davidsen (19.07.1991) – HB Torshavn 77/4

16 Gunnar Vatnhamar (29.03.1995) – Vikingur Reykjavik (ISL) 38/2

2 Joannes Kalsö Danielsen (10.09.1997) – KI Klaksvik 13/0

24 Hanus Sörensen (19.02.2001) – HB Torshavn 7/0

21 Daniel Johansen (09.07.1998) – Thisted FC (DEN) 6/0

13 Jann Julin Benjaminsen (03.04.1997) – B36 Torshavn 2/0

15 Samuel Chukwudi (25.06.2003) – HB Torshavn 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

9 Joan Simun Edmundsson (26.07.1991) – FC Shkupi (MKD) 88/8

11 Klämint Andrasson Olsen (17.07.1990) – NSI Runavik 61/10

6 Rene Shaki Joensen (08.02.1993) – KI Klaksvik 52/3

10 Meinhard Egilsson Olsen (10.04.1997) – Mjöndal IF (NOR) 26/1

22 Patrik Johannesen (07.09.1995) – Breidablik (ISL) 21/1

7 Petur Knudsen (21.04.1998) – NSI Runavik 13/0

18 Pätur Petersen (29.03.1998) – KI Klaksvik 8/2

20 Stefan Radosavljevic (08.09.2000) – Sligo Rovers FC (IRL) 7/1

17 Adrian Justinussen (21.07.1998) – Hilleröd Fodbold (DEN) 3/1

8 Arnbjörn Svensson (01.07.1999) – Vikingur 1/1

19 Gullbrandur Öregaard (18.07.2002) – Sandnes ULF (Norway) 0/0

14 Aron Jarnskor Ellingsgaard (16.09.2002) – Vikingur 0/0

4 Noah Hans Mneney (06.12.2002) – Bryne FK (NOR) 0/0

5 Ragnar Samuelsen (23.08.1999) – B68 Toftir 0/0

Peatreener: Haakan Ericson