EM-iks valmistuv Inglismaa kaotas kodus Islandile

Kohtumise ainsa värava lõi juba 12. minutil Jon Dagur Thorsteinsson.

Tujutult mänginud Inglismaal oli küll mitu head võimalust, aga väravani siiski ei jõutud.

Inglismaa peatreener Gareth Southgate nentis, et kaotus viimases mängus enne EM-i pole just ideaalne ettevalmistus. "Ma ei hakka eitama, et olen meie esituses pettunud. Aga samas peame jääma rahulikuks, sest teame, mida peame parandama ja mille kallal veel tööd tegema," sõnas ta.

Inglismaa kuulub EM-il C-alagruppi, avamatšis minnakse järgmisel pühapäeval vastamisi Serbiaga.

Võõrustaja Saksamaa pidas samuti viimase soojendusmatši, alistades Mönchengladbachis peetud sõprusmängus Kreeka 2:1. Georgios Masouras viis 33. minutil külalised juhtima, aga 56. minutil viigistas Kai Havertz seisu ja võiduvärava lõi 89. minutil Pascal Gross.

Šotimaa juhtis kodus Soome vastu Arttu Hoskoneni omaväravast ja Lawrence Shanklandi tabamusest 2:0, aga pidi lõpuks leppima viigiga, kui esmalt skooris Benjamin Källman ja 85. minutil realiseeris Oliver Antman penalti.

Saksamaa ja Šotimaa kuuluvad mõlemad A-alagruppi ja lähevad vastamisi EM-i avamängus 14. juunil.

Tulemusi:

Inglismaa – Island 0:1

Saksamaa – Kreeka 2:1

Poola – Ukraina 3:1

Šotimaa – Soome 2:2