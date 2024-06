Zverev jõudis neljandal katsel Prantsusmaa lahtistel finaali

Poolfinaalis alistas Zverev üle kahe ja poole tunni kestnud kohtumises 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 viimase kahe aasta finalisti, norralase Casper Ruudi (ATP 7.).

Mängu väga hästi alustanud Ruud ütles kolmanda seti alguses pukikohtunikule, et tal on kõhuvalu ning järgmisel pooltevahetusel sai norralane arstiabi. "Ma ei tea, kas see on toidumürgistus või midagi muud, aga igatahes kõhus polnud kõik korras," selgitas Ruud pärast matši Norra uudisteagentuurile. "Selline asi mõjutab mängu ja kulutab energiat. Ma ei taha mingeid vabandusi tuua, aga kindlasti see segas mind."

27-aastane Zverev kaotas Pariisis viimasel kolmel aastal poolfinaalis, seejuures mullu jäi ta samas staadiumis Ruudile kindlalt kolmes setis alla. Nüüd aga ei lasknud sakslane ajalool korduda ja jõudis lõpuks esimest korda Prantsusmaa lahtistel finaali.

"Olen ülimalt õnnelik," ütles Zverev, kes tänavuse turniiri avaringis alistas 14-kordse Prantsusmaa lahtiste võitja Rafael Nadali. "Mul on siin väljakul nii palju ajalugu, olen siis kogenud oma parimaid ja halvimaid mälestusi. Mul on nii hea meel, et lõpuks suutsin finaali jõuda ja ma kavatsen pühapäeval endast kõik anda."

Üldse on see Zverevi teine slämmifinaal, esimest korda jõudis ta tiitlimatšini 2020. aasta USA lahtistel, kus läks ka settidega 2:0 juhtima, aga kaotas lõpuks viies setis Dominic Thiemile. Seekordses finaalis läheb ta vastamisi hispaanlase Carlos Alcarazega, kellele see on kolmas slämmifinaal – 2022. aastal võidutses ta USA lahtistel ja mullu Wimbledonis.