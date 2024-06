VAATA OTSE | Mülla ja Kelly püüavad EM-il edasipääsu

Itaalia pealinnas Roomas jätkuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel on teisel päeval võistlustules kaks Eesti sportlast. Hommikuse osa otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 11. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, stuudios on Debora Saarnak.

Kell 11.40 algab naiste teivashüppe kvalifikatsioon, kus edasipääsu asub püüdma Marleen Mülla. Tiitlivõistluste debüüti tegev 22-aastane Mülla hüppab B-grupis hüppejärjekorras 13. naisena. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb ületada kvalifikatsiooninorm 4.55 või mahtuda 12 parema sekka.

"Põhieesmärgiks on ikkagi hästi hüpata. Kui seda teen, siis on finaalikoht kindlasti võimalik ja käega katsutav. Ma ei saa endale mingisuguseid ootusi või närvipinget peale panna. Lähen lihtsalt hüppama ja loodetavasti hästi," ütles Mülla ERR-ile.

26-aastane Adam Kelly võistleb vasaraheite kvalifikatsioonis B-grupis, mis alustab kell 12.30. Kvalifikatsiooninorm on 77 meetrit. "Tahaksin igal võistlusel vähemalt 74 meetrit heita. Stabiilsuse üle olen õnnelik, kuid tean, et minu eesmärkide täitmiseks sellest ei piisa," rääkis Kelly, kes teeb täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi. "Ma ei tea, mis tipptulemus on. Ma proovin selle peale mitte mõelda. Ma olen isikliku rekordi vormis, aga pean oma tehnikat jälgima, siis tuleb."

Laupäevane ajakava:

11.00-14.00 ETV ja sport.err.ee

21.00-00.00 ETV2 ja sport.err.ee

11.05 M vasaraheite kvalifikatsiooni A-grupp

11.10 M 3000 m takistusjooks, 1. ring

11.40 N teivashüppe kvalifikatsioon (Mülla)

11.50 N 100 m jooks, 1. ring

12.30 M vasaraheite kvalifikatsiooni B-grupp (Kelly)

12.45 M 400 m jooks, 1. ring

13.10 7-võistlus: kaugushüpe

13.20 N 400 m jooks, 1. ring

19.00 M 20 km käimine

19.05 7-võistlus: odaviske A-grupp

20.20 7-võistlus: odaviske B-grupp

20.50 M 800 m jooksu poolfinaal

21.06 M kaugushüppe finaal

21.12 N 100 m tõkkejooksu poolfinaal

21.38 M 110 m tõkkejooksu poolfinaal

22.02 M kuulitõuke finaal

22.10 M 100 m jooksu poolfinaal

22.37 N kettaheite finaal

22.47 7-võistlus: 800 m jooks

23.08 N 100 m tõkkejooks finaal

23.18 M 110 m tõkkejooksu finaal

23.28 M 5000 m jooksu finaal

23.53 M 100 m jooksu finaal