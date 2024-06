Neidude jalgpallikoondised said teada EM-valikturniiri vastased

U-17 koondis sai loosimisel kolmeliikmelisse alagruppi Rootsi ja Kasahstaniga. Eesti ja Rootsi on neidude U-17 vanuseklassis vastamisi läinud kokku neljal korral: kolmes mängus on vastane teeninud eestlaste üle suureskoorilise võidu, kord on võidutsenud Eesti. Kasahstaniga on Eesti kohtunud kahel korral: mõlemas on eestlased teeninud 2:0 võidu. Viimati kohtuti märtsikuus valikturniiri teises ringis, vahendab jalgpall.ee.

Eesti osalusega miniturniiri võõrustab Rootsi ning mängud toimuvad oktoobrikuus. Esimeses ringis on mängus koht A-tugevusgrupis EM-valikturniiri teiseks ringiks, mis toimub järgmise aasta kevadel. Astme võrra kõrgemale pääsevad B-tugevusgrupist alagruppide võitjad ning parim teise koha teeninud võistkond.

Kuni 19-aastaste rahvuskoondis läheb EM-valikturniiri esimeses ringis vastamisi Küprose, Šveitsi ja Aserbaidžaaniga. Kõige tuttavam vastane Eestile on Aserbaidžaan, kellega ajaloos on mindud vastamisi viiel korral. Eesti neidude U-19 koondis on pidanud tunnistama neljal korral Aserbaidžaani paremust, esimeses omavahelises kohtumises 2013. aastal võidutses Eesti tulemusega 2:0.

Šveitsi ja Küprosega on Eestil kirjas vaid üks kohtumine: Šveitsi vastu tuli tunnistada vastase paremust, Küprosega lepiti 3:3 viiki.

B-liigas on võistlustules 23 koondist, kes võistlevad 2025/26 turniiri esimesse ringi pääsemise nimel. Astme võrra kõrgemale tõusevad kõik alagrupivõitjad ning parim teise koha teeninud võistkond.