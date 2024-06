Pikalt vigastuspausilt naasnud Hint jätkab Viimsi ridades

24-aastane ja 199 cm pikkune Hint käis Viimsi ridades lõppenud hooajal pärast pikast põlvevigastusest taastumist Eesti meistriliigas väljakul kolmes mängus ning kogus keskmiselt 13,3 punkti, 5,7 lauapalli ja 2 korvisöötu mängu kohta.

Mängija sõnul tuli otsus jätkata Viimsis lihtsalt. Uuel hooajal on eesmärgiks Eesti-Läti ühisliigas play-off koha eest võidelda. "Tuleval hooajal Viimsis jätkamine tuli kerge otsusena, sest organisatsioon ja meeskond on mulle juba tuttavad. Pärast viimast ja minu jaoks poolikut hooaeg on kindlasti isiklikuks eesmärgiks terve ja tugev hooaeg teha. Meeskondlikult on eesmärgiks võimalikult palju mänge võita, jõuda ühisliigas kaheksa parema sekka ning mängida Eesti meistrivõistlustel medalitele," sõnas Hint.

Viimsi peatreener Valdo Lips loodab, et Hint teeb arengus sammu edasi. "Oliveri vigastuspaus kujunes pikemaks kui planeeritud, kuid Eesti meistrivõistluste veerandfinaalides näitas ta oma vajalikkust võistkonnale nii kaitses kui ka rünnakul. Loodan Oliverilt eeloleval hooajal arengut Eesti-Läti liiga üheks kasulikumaks mängijaks, mis aitab meie võistkonnal saavutada seatud eesmärke ehk jõuda ühisliigas play-off'i ning Eesti liigas vähemalt medalimängudele."

Viimsi on praeguseks lepingu sõlminud Stefan Vaaksi, Kaspar Kuusmaa, Ken-Martti Reinarti, Gerrit Lehe, Mark-Andreas Jaaksoni ja nüüd Aleksander Oliver Hindiga.