Alcaraz jõudis esimest korda Prantsusmaa lahtistel finaali

Aasta esimese slämmiturniiri ehk Austraalia lahtised võitnud Sinner alustas matši kahe järjestikuse servimurdega ja läks esimest setti 4:0 juhtima. Alcaraz murdis esimest korda Sinneri pallingu kuuendas geimis, kuid lubas itaallasel kohe järgmises vastata. Kaheksandas geimis realiseeris Sinner setivõidu kolmandalt settpallilt.

Teine sett algas sarnaselt esimesele – Sinner murdis Alcarazi servi ja pääses 2:0 ette, kuid seekord suutis hispaanlane rutemini mängu tagasi tulla. Alcaraz murdis vastu neljandas geimis ja võitis seejärel kolm geimi järjest. Nõnda kuulus teine sett 6:3 Alcarazile.

Kolmandas setis kulges seis tasavägiselt kuni 3:2-ni, siis kaotas Alcaraz teist korda oma pallingugeimi ja Sinner enda servil ei vääratanud, võites seti 6:3. Neljandas vaatuses hoidsid mõlemad mehed oma pallingut kuni kümnenda geimini, mil murdis Alcaraz ja sellest piisas, et sett 6:4 võita.

Otsustavat setti dikteeris Alcaraz, kes asus murde toel 3:0 juhtima ning vormistas võidu kolmandalt matšpallilt.

Carlos Alcaraz: the youngest men's player to reach a Grand Slam final on all three surfaces #RolandGarros pic.twitter.com/OaztGD5QCy

Alcaraz servis pisut enam kui neli tundi kestnud matši jooksul kaheksa ässa ja tegi seitse topeltviga. Sinneri arvele kogunes seitse ässa ja kaheksa topeltviga, kuid itaallane võitis esimeselt servilt rohkem punkte (74% - 66%).

Hispaanlane sooritas 65 äralööki ja tegi 58 lihtviga, Sinneri vastavad näitajad olid 39 ja 44. Alcaraz kasutas 14 murdepallist ära kuus ning tõrjus Sinneri kümnest võimalusest neli. Mängitud punktidest võitis Alcaraz 145 ja Sinner 147.

Prantsusmaa lahtistel esmakordselt finaali jõudnud Alcaraz läheb pühapäeval esikohalahingus vastamisi kas sakslase Alexander Zverevi (ATP 4.) või norralase Casper Ruudiga (ATP 7.). Zverev ja Ruud kohtusid Prantsusmaa lahtiste poolfinaalis ka möödunud aastal, siis võidutses Ruud numbritega 6:3, 6:4, 6:0.

10 - Only Michael Chang and Bjorn Borg (12 each) have won more Grand Slam five-setters than Carlos Alcaraz before turning 22 in the Open Era (10, equalling Marat Safin). Indefatigable.#rolandgarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/pNLzUC9ZTX