IBU kinnitas Otepää suvebiatloni MM-i võistluskava

Neljal võistluspäeval kroonitakse Otepääl juunioride maailmameistrid supersprindis, sprindis ja jälitussõidus ning täiskasvanute maailmameistrid supersprindis, sprindis ja ühisstardist sõidus.

"Supersprindi finaali pääsejad selguvad Otepääl läbi eelsõitude, mitte eraldistardist nagu tavapäraselt. See formaadiuuendus teeb võistluste jälgimise kahtlemata huvitavamaks," ütles võistluskomitee esimees Hillar Zahkna.

Rahvusvahelises konkurentsis astub võistlustulle kogu Eesti täiskasvanute ja järelkasvukoondis, teiste hulgas sprindidistantsi tiitlikaitsja Tuuli Tomingas. "Kui maailmameistrivõistlused tulevad koduõuele, siis on Eesti koondis kindlasti väljas oma parima koosseisuga," ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv.

Tehvandi Spordikeskuses on suviste tiitlivõistluste eel tehtud mitmeid uuendusi ja hiljuti viis IBU suvebiatloni maailmameistrivõistluste võistluse direktor Kristjan Oja läbi ka ametliku rahvusvahelise alaliidu poolse inspekteerimise.

"Võistluskeskus ja korralduskomitee on tiitlivõistlusteks valmis – parendatud on nii lasketiiru kui rullirada," ütles Oja, "Inspekteerimine kinnitas, et ollakse valmis pakkuma ka parimat telepilti."

Korralduskomitee esimehe Aivar Nigoli sõnul pakuvad suvebiatloni maailmameistrivõistlused nii sportlikku elamust kui mitmekülgset meelelahutust. "Ootame võistluseid vaatama igas vanuses fänne, kes saavad võistluskeskuses osa võtta erinevatest tegevustest. Võistluste raames astuvad Otepääl üles ka tuntud Eesti artistid," ütles Nigol.

Ametlik meelelahutusprogramm avalikustatakse juulis. IBU suvebiatloni maailmameistrivõistlustel tagab pääsu lasketiirutribüünile päevapilet või võistluste pass. Rajal saab võistlustele kaasa elada tasuta.