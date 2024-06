Roger-Vasselin teenis kümne aasta järel taas kodupubliku ees slämmivõidu

40-aastane Roger-Vasselin ja 36-aastane Siegemund läbisid avaringi kahesetilise võiduga, kuid pidid siis järgmises kolmes ringis otsustava lõppmänguga edasipääsu realiseerima. Finaalis olid nad aga taas suurepärases hoos, kui alistasid ameeriklanna Desirae Krawczyki ja britt Neal Skupski 6:4, 7:5.

Siegemund ütles pärast matši, et poleks peaaegu turniiril osalenudki. "Otsus tuli tõesti viimasel hetkel. Ma ei tahtnud siin segapaaris mängida, sest osalesin juba üksikmängus ja paarismängus. Aga siis Edouard helistas mulle kaks tundi enne tähtaega," sõnas sakslanna, kes võidutses 2016. aastal USA lahtistel segapaarismängus ning 2020. aastal samal turniiril paarismängus.

"Olen alati temaga koos mängida tahtnud, aga me pole kunagi ühist aega leidnud. Ma ei saanud enam ei öelda, tal oli vaba ja tahtis mängida," jätkas sakslanna. "Ütleksin, et tegin õige otsuse.

40-aastase Roger-Vasselini jaoks oli see karjääri teine tiitel slämmiturniiril, täpselt kümme aastat tagasi võidutses ta Prantsusmaal paarismängus. "Kodus võita on väga eriline tunne. Olen väga tänulik, et Laura nõustus mängima. See on tore lugu, aga nädala lõpus seisame siin karikaga," ütles prantslane.