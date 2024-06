Neugebauer ohustas NCAA meistrivõistlustel 9000 punkti piiri

Avapäeval 4685 silma kogunud Neugebauer jäi 110 meetri tõkkejooksus oma isiklikust rekordist vaid 0,03 sekundi kaugusele, kuid sai siis hakkama suurepärase sooritusega, kui saatis ketta 57 meetri ja 70 sentimeetri kaugusele. Tegemist on kümnevõistlusesisese maailmarekordiga, varem kuulus tippmark Bryan Clayle, kes heitis 2005. aastal 55.87.

Seejärel kordas 23-aastane Neugebauer teivashüppes tulemusega 5.21 oma isiklikku rekordit, viskas oda 56,64 meetrit ning lõpetas võistluse, kui jooksis 1500 meetrit ajaga 4.44,61.

Kokku kogus mullu kergejõustiku MM-il Karel Tilga järel viienda koha teeninud sakslane lausa 8961 punkti, millega püstitas NCAA ja Saksamaa rekordi. Mullu üliõpilaste meistrivõistlustel 8836 punkti kogunud Neugebauer tõusis kümnevõistluse ajaloolises edetabelis kuuendale kohale.

9000 punkti piiri on ajaloos ületanud vaid neli meest – Kevin Mayer (9126 punkti), Ashton Eaton (9045 p), Roman Šebrle (9026 p) ja Damian Warner (9018 p). Neugebaueri ette jääb veel Tomaš Dvorak, kes kogus 1999. aastal 8994 punkti.

Neugebauer osaleb ka Pariisi olümpiamängudel, kümnevõistlus toimub 2. ja 3. augustil.

