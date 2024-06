Soome alistanud U-21 jalgpallikoondis mängib Balti turniiri finaalis

Tasavägiselt alanud mäng kaldus juba esimese kümne minutiga selgelt Eesti poole, kes lõi järjepanu teravaid olukordi. Veerandtunni täitudes olid vägagi ohtlikult positsioonilt korduvalt löögile pääsenud nii Dimitri Jepihhin kui Patrik Kristal, ent skoori avamiseks tuli oodata 21. mänguminutini, kui Tristan Toomas Teevälja vastu sooritatud vea järel saatis Kristal karistuslöögist palli kasti, vahendab jalgpall.ee.

Kuigi esimene katse palli võrku toimetada luhtus, pääses koondise kapten Tanel Tammik jätkuolukorrast edukalt löögile ning viis meeskonna 1:0 juhtima. Keskkaitsja jaoks oli tegu esimese väravaga Eesti koondise särgis.

Soome parimad võimalused tekkisid mängu viimase kümne minuti jooksul ning neist üks parimaid avanes nurgalöögiks Eesti karistusalasse tõusnud Soome puurilukul, kes katsetas üle puusa lööki, ent puurilukk Kaur Kivila püüdis palli. Lisaks Kivilale tuli lõpuminutitel kolmandat korda eestlastele appi ka värava latt ning kuna pall võrku kordagi ei jõudnud, lõppes mäng Eesti võiduga.

Eesti U-21 koondis kindlustas sellega koha Balti turniiri finaalis. Värava autori ja koondise kapteni Tanel Tammiku sõnul oli võistkonna edu juures mitu olulist aspekti. "Võitluslikkus, intensiivsus ja see, mis me kaitses näitasime. Jah, oli olukordi, kus Soome oli standarditest ohtlik, aga kokkuvõttes sai otsustavaks see tahe, intensiivsus ja töö, mida me näitasime ühtse meeskonnana," ütles Tammik.

Eesti vastane Balti turniiri finaalis on Läti, kes leppis paralleelselt toimunud poolfinaalis normaalajal Leeduga 1:1 viiki ning teenis võidu penaltiseerias. Finaalmäng peetakse pühapäeval kell 17.00 Kuressaare linnastaadionil.

Kolmanda koha omaniku selgitavad samal päeval ja samal staadionil kell 12.00 Soome ja Leedu.