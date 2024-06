TÄNA OTSE | Kergejõustiku EM-il asub võistlustulle kolm eestlast

Kergejõustiku EM-i avapäev algas meeste kettaheitega, kus sel aastal uue maailmarekordi püstitanud Mykolas Alekna ühe katsega (67.50) edasipääsu pälvis. Teisest kvalifikatsioonigrupist teenisid edasipääsu muuseas veel sloveen Kristjan Ceh (65.64) ning rootslane Daniel Stahl (63.79).

Lisaks kettaheitele selguvad Euroopa meistrid veel 20 km käimises, naiste kuulitõukes, 4x400 meetri segateatejooksus ning naiste 5000 meetri jooksus.

Reede õhtul asuvad eestlastest võistlustulle kõrgushüppaja Elisabeth Pihela, sprinter Karl Erik Nazarov ning EM-debüüti tegev kuulitõukaja Jander Heil.

Pihela ütles ERR-ile, et on iga võistlusega aina paremaks läinud. "Tunnen, et olen iga võistlusega enesekindlust juurde saanud," ütles 20-aastane eestlanna, kelle isiklik rekord on mullu Pärnus hüpatud 1.92. "Ma arvan, et tuleb hüpata väga kõva tulemus, et saada finaali, kuna konkurents on tugev. Ma arvan, et isikliku rekordi lähedane tulemus viiks finaali."

Aasta algusest saati pöiavigastusega heidelnud Nazarov suuri eesmärke ei sea, aga annab endast tiitlivõistlusel kõik. "Lähen starti ja panen nii, kuidas torust tuleb. See, mis üle joone on, see on. Pean järgmisel võistlusel sellest paremini tegema. Selle suve mentaliteet on areneda iga päeva ja nädalaga natukene," ütles sprinter ERR-ile.

Enne hommikust programmi:

Maikuu lõpus 3000 meetri takistusjooksus Eesti rekordi (9.48,62) püstitanud Laura Maasik osaleb täiskasvanute tiitlivõistlustel esmakordselt. "Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus on olnud pikalt minu suureks eesmärgiks. Esialgu siia pääsemine. See sai õnneks täidetud. Kindlasti väga-väga hea meel," ütles jooksja ERR-ile.

30-aastane Maasik on edukalt tegelenud erinevate distsipliinidega, sügisel krooniti ta Eesti meistriks 10 km maanteejooksus ning veidi enam kui kümme aastat tagasi tuli ta riigi meistriks ka 400 meetri tõkkejooksus. Viimastel hooaegadel on staadionil tema põhialaks saanud takistusjooks, mille isiklik tippmark on vähem kui kahe aastaga paranenud ligi poole minuti võrra.

Reedese võistluspäeva ajakava:

21.35–00.00 ETV ja sport.err.ee

Õhtune programm:

18.35, N 20 km käimine

19.40 7-võistlus: kuulitõuge

20.55 M kuulitõuke kvalifikatsioon (Heil)

21.30 N kõrgushüppe kvalifikatsioon (Pihela)

22.00 M kettaheite finaal

22.10 M 100 m jooks, 1. ring (Nazarov)

22.33 N kuulitõuke finaal

23.45 7-võistlus: 200 m jooks

23.20 4x400 m segateatejooksu finaal

23.40 N 5000 m jooksu finaal