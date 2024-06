Tänak stardib ka Rally Estonial

Ott Tänak ja Martin Järveoja teevad tänavu 5.–7. juulil kaasa Eesti meistrivõistluste arvestuses Rally Estonial. Tänavu see võistlus MM-sarja ei kuulu, kuid on seitsmeaastase pausi järel taas EM-sarja etapp.

MM-arvestuse teised mehed võistlevad koduteedel Hyundai i20 N Rally1 autos ja nende eesmärgiks on koos Hyundai meeskonnaga valmistuda Läti ja Soome MM-rallideks.

"Esimesed kolm-neli selle hooaja rallit ei olnud hoogu ja stabiilsust. Peale seda on klotsid hakanud rohkem kokku sobituma ja viimased rallid on olnud positiivsemad. Eks näis, mis aasta edasi toob," sõnas Tänak korraldajate pressiteate vahendusel.

"Kogu sport on uuenduste keerises ja loodetavasti siit koorub midagi huvitavat välja ja tuleb mingi järgmine samm. Sport sisimas on väga adrenaliinirohke ja palju action'it. See on see, mis tegelikult inimestele meeldib."

"Rally Estonia on juba aastaid olnud uue ajatsükli eestvedajaks ja Rally Estonia on alati olnud eeskujuks kogu sarjas kõigile," lisas ta. "Minu kõige positiivsem emotsioon Rally Estoniaga on esimese aasta (WRC 2020) võit. Peale seda pole jällegi klotsid mingil põhjusel kokku sobinud. See on see, mis loodetavasti tulevikus õnnestub muuta ja uuesti võita."

Euroopa autoralli meistrivõistluste hooaeg sai aprillis alguse Ungaris sõidetud kruusaetapiga ja sari jätkus maikuu alguses Kanaari saartel toimunud asfaldirallil. Enne järgmisel nädalal Rootsis sõidetavat hooaja kolmandat etappi on etapivõite jagunud kahele võistluspaarile ja üldarvestuse punkte on kogunud koguni 24 võistluspaari.

Paljud nendest on stardis ka Rally Estonial eesotsas valitsevate Euroopa meistrite Hayden Paddoni ja John Kennardi ning kahekordse Rally Estonia võitja Mads Östbergiga, kelle kõrval võtab koha sisse Patrick Barth. Kodustest tippudest loodavad koduteedel hästi esineda ka Georg Linnamäe ja Robert Virves.

"Ma arvan, et hooaeg algas väga positiivselt ja halva õnne tõttu pole viimased kolm õnnestunud," lausus Linnamäe. "Hoog on olnud okei ja läheme positiivselt edasi. Rally Estonial läheme sel aastal võitu püüdma. Eelmine aasta oli hoog hea ja auto on ka sel aastal väga hea."

Rally Estonia sõidetakse Tartu, Otepää ja Lõuna-Eesti teedel 5.–7. juulini. Kokku ootab võistlejaid 14 kiiruskatset ja ralli kogupikkus on 187,64 kilomeetrit.