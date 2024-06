Tallinnas peetakse Baltikumi suurim käsipalliturniir

"Kui 15 aastat tagasi seda turniiri alustasime, siis oli meie põhiline eesmärk arendada Tallinna käsipalli. Kui võrdleme meie ala harrastajate hulka selle ajaga, siis võib öelda, et see number on sedavõrd suurenenud, et oleme oma seatud sihte täitnud. Oleme Eesti käsipallimaastikul oma koha leidnud," alustas võistluste peakorraldaja, Mistra ja HC Tallase peatreener, Jüri Lepp.

7.-9. juunil toimuval turniiril osaleb noorte poiste ja tüdrukute võistkondi Eestis, Lätist, Leedust, Soomest ja Norrast. Kõige vanemad võistlustel osalejad on 2004. aastal sündinud poisid ja kõige noorem vanuseklass on 2015. Lisaks Kuristiku Gümnaasiumi väljakutele toimuvad osad mängud ka Kalevi Spordihallis.

"Eks siia Tallinnasse on ikka kõige odavam sõita Lätist ja Leedust ja seetõttu on ka enamus välisvõistkondi nendest riikidest. Kuigi meil on mõned tiimid ka Soomest ja Norrast, siis meretaguste riikide osas peame veel tööd tegema. Kui tahame turniiri veelgi laiendada, siis peame kindlasti Skandinaavia maades paremat eeltööd tegema," jätkas Lepp.

"Kuna võistlustel osaleb üle 1500 noore käsipalluri ning peetakse umbes 400 mängu, siis peame osasid vanemate vanuseklasside kohtumisi ka Kalevi Spordihallis. Peab tõdema, et Kuristiku Gümnaasiumigi alad hakkavad meile vaikselt väikeseks jääma ning tuleviku osas peame juba uusi lahendusi otsima," lõpetas reedel kell 13 algava turniiri peakorraldaja.