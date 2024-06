Saksamaa väikeklubi astus märkimisväärse sammu

Viimati 2017. aastal Saksamaa kõrgliigasse kuulunud Ingolstadt vallandas maikuu alguses peatreener Michael Köllneri ja nimetas ajutiseks juhendajaks seni klubi U-19 meeskonda tüürinud Wittmanni. Naistreeneri käe all jäi Ingolstadt alistamatuks, kui teenis neljast mängust kaks võitu ja kaks viiki.

Kolmapäeva hilisõhtul teatas klubi, et Wittmann jätkab ka tuleval hooajal Ingolstadti juhendajana. Nõnda saab temast Saksamaal esimene naine, kes juhendab peatreenerina profimeeskonda.

"Kui ma mais esindusmeeskonna juhendamise ajutiselt üle võtsin, siis lootsin, et see ei jää lühikeseks seikluseks. Iga hetk, mis ma meeskonnaga veetsin, tugevdas minu soovi sellele ametikohale pikemaks ajaks jääda," sõnas Wittmann pressiteate vahendusel.

"Sabrina on siin veedetud aja jooksul tõestanud, et ta suudab mitte ainult noori mängijaid arendada, vaid ka esindusmeeskonna potentsiaali realiseerida ja neid edule viia. Oleme veendunud, et ta on õige inimene meie ühiselt seatud eesmärkide saavutamiseks. Ta on meiega olnud ligemale 20 aastat – rohkem Schanzeri (klubi hüüdnimi - toim.) DNA-d olla ei saa," kommenteeris klubi spordidirektor Ivo Grlic.

Ingolstadt sai lõppenud hooajal Saksamaa kolmandas liigas 10. koha. Uus hooaeg algab 2. augustil.