Saksamaa mitmevõistleja kogus avapäeval vägeva punktisumma

Eelmisel aastal Budapesti MM-il Karel Tilga järel viiendaks tulnud Neugebauer kogus kümnevõistluses esimese viie alaga 4685 punkti, mis tähistab NCAA meistrivõistluste avapäeva rekordit.

23-aastane Texase ülikooli esindaja püstitas isikliku ja NCAA rekordi kuulitõukes (17.46) ning kordas oma tippmarki kõrgushüppes (2.07). 100 m jooksus sai ta kirja 10,64, kaugushüppes 7.86 ning 400 m jooksus 48,03.

Neugebauer võitis mullused NCAA meistrivõistlused 8836 punktiga, millega tõusis kõigi aegade edetabelis esikümnesse. Praegu edestab ta viie ala järel oma rekordi graafikut 94 punktiga.

Kokkuvõttes järgnevad sakslasele Mississippi osariigi ülikooli esindaja Peyton Bair (-257 p) ja Iowa ülikoolis tudeeriv Austin West (-413 p).

Leo Neugebauer (Texas) with a Collegiate Best in the men's Decathlon Shot Put event, throwing 17.46m.pic.twitter.com/pYNYaoLK3z