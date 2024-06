Edukas Itaalia jalgpallitreener naaseb kodumaale

Napoli võitis eelmisel kevadel 33-aastase vaheaja järel enda kolmanda meistritiitli. Peatreener Luciano Spalletti otsustas eduka hooaja järel ametist lahkuda ning tema järglaseks sai Rudi Garcia, kes pidas Napoli treeneripingil vastu vaid neli ja pool kuud.

Seejärel anti ohjad üle nii Walter Mazzarrile kui ka Francesco Calzonale, kuid kumbki ei suutnud millegi erilisega silma paista ja Napoli lõpetas koduses konkurentsis alles 10. kohal.

Napolit hakkab tabeli keskelt välja vedama 54-aastane Antonio Conte, kes on varasemalt juhendanud teiste seas Torino Juventust, Milano Interit, Londoni Chelseat ja Itaalia rahvuskoondist.

"Napoli on rahvusvaheliselt tuntud klubi. Olen eesseisva väljakutse üle rõõmus ja põnevil. Luban, et teen kõik endast oleneva, et nii meeskond kui ka klubi ise kasvaks. Olen sellele täielikult pühendanud, nagu ka minu abilised," sõnas Conte pressiteate vahendusel.

2006. aastal Arezzos treenerikarjääri alustanud Conte on võitnud neli Itaalia meistritiitlit, ühe Inglismaa meistritiitli, ühe Inglismaa karika ja kaks Itaalia superkarikat.