Sabalenka seeriale lõpu pannud 17-aastane Andrejeva pääses poolfinaali

Kohtumine algas Sabalenka juhtimisel, kuid juba avasetis oli selgelt näha, et valgevenelanna heitles valuga. Sabalenka kutsus seti keskel arsti väljakul, langes seejärel 3:5 kaotusseisu, kuid suutis end sellest välja kaevata ning teenis lõppmängus 7:5 võidu.

Sabalenka sai ka teise seti vältel arstidelt tuge, kuid 17-aastane Andrejeva sai hoo sisse ning võitis 4:4 viigiseisult kaks geimi järjest, et kohtumine otsustavasse setti viia. Enne seda polnud Sabalenka sel aastal veel slämmiturniiril setti kaotanud, Austraalia lahtistel võidutsenud valgevenelanna võitis 23 setti järjest.

Tasavägises kolmandas setis ei suutnud kumbki vastasest eralduda, kuid Andrejeva asus seti lõpus 5:4 juhtima ning murdis siis Sabalenka pallingu, vormistades teise matšpalliga kokkuvõttes 6:7 (5), 6:4, 6:4 võidu.

