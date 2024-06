EOK premeerib U-23 EM-il pronksmedali võitnud Vessot

EOK-i president Urmas Sõõrumaa tunnustas 22-aastast Vessot juba oma seitsmenda tiitlivõistluste medali eest. "Mul on väga hea meel, et meie medalitraditsioon maadluses jätkub ning Viktoria on sellele alale tõeliselt pühendunud," ütles Sõõrumaa.

"Loodan, et võitudega kaasnev preemia on Viktoriale suureks abiks edasiste eesmärkide saavutamisel. Edu sulle sportlasteel!" lisas EOK-i president.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK-i täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juuniorideklassis Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 1000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.