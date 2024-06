Austraalia ratturile määrati tagantjärele võistluskeeld, mis juba ka lõppes

25-aastasele Stannardile määrati mullu ajutine võistluskeeld muutuste tõttu bioloogilises passis 2018. ja 2019. aastal. Stannard ütles toona, et pole ebaausaid võtteid kasutanud. "Ma pole kunagi tahtlikult või teadlikult kasutanud ühtegi keelatud ainet ja seetõttu soovin, et mu juhtum suunataks UCI antidopingu tribunali," ütles ta eelmise aasta augustis. "Olen kindel, et mind mõistetakse õigeks ja ma saan enda karjääri jätkata."

UCI antidopingu tribunal leidis siiski, et Stannard on dopingureegleid rikkunud, kasutades keelatud aineid või keelatud meetodeid. Tribunal otsustas aga, et võistluskeeld peaks algama tagasiulatuvalt 17. augustist 2018 ehk päevast, mil esimene muutus bioloogilises passis tuvastati. See tähendab, et määratud nelja-aastane võistluskeeld on praeguseks juba läbi – see lõppes 2022. aasta augustis. Lisaks võistluskeelule määrati Stannardile rahatrahv 70 protsendi ulatuses tema 2018. ja 2019. aastal teenitud keskmisest palgast.

2022. aastal Belgias Tour de Wallonie võitnud Stannardil pole praegu meeskonda, sest tema leping Alpecin-Deceuninckiga lõppes eelmisel aastal, aga kui ta nüüd tiimi leiab, võib ta kohe võistlema hakata.