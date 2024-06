Operatsioonile minev Djokovic ilmselt Wimbledonis mängida ei saa

Viimaseid päevi maailma edetabelis esikohal paiknev Serbia tennisist Novak Djokovic peab Pariisis operatsioonile minema ja seejärel vähemalt kolm nädalat eemal olema, mis tähendab, et ilmselt ei mängi ta aasta kolmandal slämmiturniiril Wimbledonis.

Djokovic vigastas esmaspäeva õhtul kaheksandikfinaalis põlve ning teatas teisipäeval, et uuringud tuvastasid paremas põlves meniskirebendi, mistõttu otsustas ta Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused, kus ta oli tiitlikaitsja, pooleli jätta ja seega pääseb norralane Casper Ruud mänguta poolfinaali.

Prantsusmaa spordileht L'Equipe kirjutab, et Djokovicile tehakse kolmapäeval Pariisis operatsioon ja paranemine kestab vähemalt kolm nädalat, mis tähendab, et ta jääb 1. juulil algavalt Wimbledoni turniirilt eemale.

Ajalehe allikate sõnul sõltub taastumisest, kas Djokovic saab võistelda Pariisi olümpiamängudel, kus tenniseturniir algab 27. juulil. Karjääri jooksul rekordilised 24 suure slämmi turniiri võitnud 37-aastase Djokovici auhinnakapis on olümpiamängudelt 2008. aastal võidetud pronks, kuid serblane ihkab sinna lisada ka puuduoleva olümpiakulla. L'Equipe'i andmetel otsustas Djokovic just seetõttu kiiresti operatsioonilauale minna, et olümpiamängudeks taas mänguvalmis olla.